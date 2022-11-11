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Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ - РИА Новости, 11.11.2022
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Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ
Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ
Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:19
2022-11-11T18:19
экономика
цены на нефть
евросоюз
еврокомиссия
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК)."Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ", - говорится в нем.Как отмечается в документе, российские поставки "голубого топлива" по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют небольшую часть от прошлогоднего уровня - около 7% всего импорта ЕС в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы."В то время как объемы по другим трубопроводным маршрутам оставались довольно стабильными по сравнению с этим же периодом в прошлом году, высокие цены на газ в ЕС сделали его привлекательным рынком по сравнению с другими для экспортеров СПГ, при этом США выступают в качестве основного поставщика", - говорится в прогнозе.
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экономика, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Санкции в отношении России
18:19 11.11.2022
 
Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ

Еврокомиссия сообщила о замене значительной части выбывшего российского газа импортом СПГ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).
"Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ", - говорится в нем.
Как отмечается в документе, российские поставки "голубого топлива" по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют небольшую часть от прошлогоднего уровня - около 7% всего импорта ЕС в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы.
"В то время как объемы по другим трубопроводным маршрутам оставались довольно стабильными по сравнению с этим же периодом в прошлом году, высокие цены на газ в ЕС сделали его привлекательным рынком по сравнению с другими для экспортеров СПГ, при этом США выступают в качестве основного поставщика", - говорится в прогнозе.
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ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзЕврокомиссияРоссияСанкции в отношении России
 
 
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