Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ
Еврокомиссия сообщила о замене значительной части выбывшего российского газа импортом СПГ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).
"Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ", - говорится в нем.
Как отмечается в документе, российские поставки "голубого топлива" по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют небольшую часть от прошлогоднего уровня - около 7% всего импорта ЕС в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы.
"В то время как объемы по другим трубопроводным маршрутам оставались довольно стабильными по сравнению с этим же периодом в прошлом году, высокие цены на газ в ЕС сделали его привлекательным рынком по сравнению с другими для экспортеров СПГ, при этом США выступают в качестве основного поставщика", - говорится в прогнозе.
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