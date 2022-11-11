https://ria.ru/20221111/gaz-1830929787.html

Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ

Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ - РИА Новости, 11.11.2022

Евросоюз заменил значительную часть выбывшего российского газа импортом СПГ

Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:19

2022-11-11T18:19

2022-11-11T18:19

экономика

цены на нефть

евросоюз

еврокомиссия

россия

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз заменил большую часть выбывшего российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК)."Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ", - говорится в нем.Как отмечается в документе, российские поставки "голубого топлива" по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют небольшую часть от прошлогоднего уровня - около 7% всего импорта ЕС в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы."В то время как объемы по другим трубопроводным маршрутам оставались довольно стабильными по сравнению с этим же периодом в прошлом году, высокие цены на газ в ЕС сделали его привлекательным рынком по сравнению с другими для экспортеров СПГ, при этом США выступают в качестве основного поставщика", - говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20221110/es-1830540512.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, евросоюз, еврокомиссия, россия, санкции в отношении россии