https://ria.ru/20221111/gaz-1830854981.html
В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму
В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму - РИА Новости, 11.11.2022
В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму
Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти предстоящую зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:52
2022-11-11T15:52
2022-11-11T15:52
паоло джентилони
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти предстоящую зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), подземные газовые хранилища ЕС наполнены в настоящее время примерно на 95%. Общая емкость этих ПГХ составляет порядка 110 миллиардов кубометров.Хранилища обеспечивают 25-30% потребляемого в Евросоюзе "голубого топлива" в зимний период, сообщал в конце сентября генеральный директорат Еврокомиссии по энергетике.При этом в середине октября в ЕК рассказали, что потребление газа в Евросоюзе в рамках принятых им мер, снизилось в августе и сентябре текущего года на 15% по сравнению со средним пятилетним значением. Эти меры предполагают такое же снижение потребления "голубого топлива" в ближайшие месяцы.По словам Джентилони, продолжение политики снижения спроса и диверсификация поставок должны дать Евросоюзу возможность избежать серьезной нехватки газа до конца 2024 года.
https://ria.ru/20221103/gaz-1828936136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика
Паоло Джентилони, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика
В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму
Еврокомиссар Джентилони: страны ЕС накопили достаточно газа, чтобы пройти предстоящую зиму
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти предстоящую зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.
"Текущие уровни заполнения хранилищ газом кажутся достаточными, чтобы позволить нашим экономикам пройти эту зиму", - отметил он.
Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), подземные газовые хранилища ЕС наполнены в настоящее время примерно на 95%. Общая емкость этих ПГХ составляет порядка 110 миллиардов кубометров.
Хранилища обеспечивают 25-30% потребляемого в Евросоюзе "голубого топлива" в зимний период, сообщал в конце сентября генеральный директорат Еврокомиссии
по энергетике.
При этом в середине октября в ЕК рассказали, что потребление газа в Евросоюзе в рамках принятых им мер, снизилось в августе и сентябре текущего года на 15% по сравнению со средним пятилетним значением. Эти меры предполагают такое же снижение потребления "голубого топлива" в ближайшие месяцы.
По словам Джентилони, продолжение политики снижения спроса и диверсификация поставок должны дать Евросоюзу возможность избежать серьезной нехватки газа до конца 2024 года.