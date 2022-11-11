https://ria.ru/20221111/gaz-1830854981.html

В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму

В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму - РИА Новости, 11.11.2022

В ЕС заявили, что накопленных резервов газа хватит на предстоящую зиму

Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти предстоящую зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:52

2022-11-11T15:52

2022-11-11T15:52

паоло джентилони

евросоюз

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти предстоящую зиму, заявил еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.Согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), подземные газовые хранилища ЕС наполнены в настоящее время примерно на 95%. Общая емкость этих ПГХ составляет порядка 110 миллиардов кубометров.Хранилища обеспечивают 25-30% потребляемого в Евросоюзе "голубого топлива" в зимний период, сообщал в конце сентября генеральный директорат Еврокомиссии по энергетике.При этом в середине октября в ЕК рассказали, что потребление газа в Евросоюзе в рамках принятых им мер, снизилось в августе и сентябре текущего года на 15% по сравнению со средним пятилетним значением. Эти меры предполагают такое же снижение потребления "голубого топлива" в ближайшие месяцы.По словам Джентилони, продолжение политики снижения спроса и диверсификация поставок должны дать Евросоюзу возможность избежать серьезной нехватки газа до конца 2024 года.

https://ria.ru/20221103/gaz-1828936136.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика