https://ria.ru/20221111/gaz-1830803767.html
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК
Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:31
2022-11-11T14:31
2022-11-11T14:31
экономика
паоло джентилони
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805374563_0:226:2969:1896_1920x0_80_0_0_3ee69b75fbd95011913a10faa3dd4f4e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.Он рассказал о нескольких предположениях, сделанных для нового прогноза, учитывающего 2022, 2023 и 2024 годы."Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода", - сказал он.
https://ria.ru/20221110/gaz-1830601523.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805374563_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_f9ba5b93a05566b38a40bee01fd458d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК
Еврокомиссар Джентилони считает, что ЕС избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года