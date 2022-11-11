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Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК - РИА Новости, 11.11.2022
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Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК - РИА Новости, 11.11.2022
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК
Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:31
2022-11-11T14:31
экономика
паоло джентилони
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.Он рассказал о нескольких предположениях, сделанных для нового прогноза, учитывающего 2022, 2023 и 2024 годы."Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода", - сказал он.
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экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Паоло Джентилони, Еврокомиссия, Евросоюз
14:31 11.11.2022
 
Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК

Еврокомиссар Джентилони считает, что ЕС избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа территории компрессорной станции
На территории компрессорной станции - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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На территории компрессорной станции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.
Он рассказал о нескольких предположениях, сделанных для нового прогноза, учитывающего 2022, 2023 и 2024 годы.
"Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода", - сказал он.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 18:46
В "Газпроме" рассказали о роли газа в мировом энергобалансе
 
ЭкономикаПаоло ДжентилониЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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