https://ria.ru/20221111/gaz-1830803767.html

Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК

Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК - РИА Новости, 11.11.2022

Евросоюз избежит серьезной нехватки газа до конца 2024 года, полагают в ЕК

Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:31

2022-11-11T14:31

2022-11-11T14:31

экономика

паоло джентилони

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в своем новом экономическом прогнозе предполагает, что Евросоюз избежит серьезной нехватки газа по крайней мере в период до конца 2024 года, сказал еврокомиссар Паоло Джентилони на пресс-конференции.Он рассказал о нескольких предположениях, сделанных для нового прогноза, учитывающего 2022, 2023 и 2024 годы."Продолжение снижения спроса и диверсификации поставок обеспечат то, что экономика ЕС избежит больших нехваток газа в течение прогнозного периода", - сказал он.

https://ria.ru/20221110/gaz-1830601523.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, паоло джентилони, еврокомиссия, евросоюз