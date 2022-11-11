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Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
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Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией
Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:59
2022-11-11T15:37
в мире
россия
франция
руан
санкции в отношении россии
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в Twitter."Стоит ли продолжать санкции против России?" — спросил Асселино.В посте эксперт также привел несколько фактов об условиях обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, в других школах Руана — 11 градусов, а колледж в Авиньоне закрылся из-за нехватки денег на отопление.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830762082.html
https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html
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в мире, россия, франция, руан, санкции в отношении россии, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Руан, Санкции в отношении России, Владимир Путин
14:59 11.11.2022 (обновлено: 15:37 11.11.2022)
 
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией

Французский политик Асселино усомнился в необходимости санкционной борьбы против России

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в Twitter.
"Стоит ли продолжать санкции против России?" — спросил Асселино.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 13:12
Источник: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
В посте эксперт также привел несколько фактов об условиях обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, в других школах Руана — 11 градусов, а колледж в Авиньоне закрылся из-за нехватки денег на отопление.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Женева - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 13:16
В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к санкциям
 
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