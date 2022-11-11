https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830817204.html

Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией

Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией - РИА Новости, 11.11.2022

Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией

Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:59

2022-11-11T14:59

2022-11-11T15:37

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руан

санкции в отношении россии

владимир путин

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в Twitter."Стоит ли продолжать санкции против России?" — спросил Асселино.В посте эксперт также привел несколько фактов об условиях обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, в других школах Руана — 11 градусов, а колледж в Авиньоне закрылся из-за нехватки денег на отопление.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830762082.html

https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, франция, руан, санкции в отношении россии, владимир путин