https://ria.ru/20221111/frantsiya-1830817204.html
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией - РИА Новости, 11.11.2022
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией
Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:59
2022-11-11T14:59
2022-11-11T15:37
в мире
россия
франция
руан
санкции в отношении россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Необходимость антироссийских санкций на фоне падения уровня жизни во Франции вызывает сомнения, написал лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино в Twitter."Стоит ли продолжать санкции против России?" — спросил Асселино.В посте эксперт также привел несколько фактов об условиях обучения во французских образовательных учреждениях: в детском саду в Лимей-Бреване температура в помещениях снизилась до десяти градусов по Цельсию, в классах школы Пуше в Руане — 12,5 градуса тепла и влажность 68 процентов, в других школах Руана — 11 градусов, а колледж в Авиньоне закрылся из-за нехватки денег на отопление.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830762082.html
https://ria.ru/20221109/shveytsariya-1830200004.html
россия
франция
руан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8502b6f727654cae512d20d42235ef69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, франция, руан, санкции в отношении россии, владимир путин
В мире, Россия, Франция, Руан, Санкции в отношении России, Владимир Путин
14:59 11.11.2022 (обновлено: 15:37 11.11.2022)
Во Франции заговорили о прекращении борьбы с Россией
Французский политик Асселино усомнился в необходимости санкционной борьбы против России