Рейтинг@Mail.ru
У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/evrosoyuz-1830869519.html
У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник
У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2022
У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник
У ЕС пока нет своих данных о якобы планирующихся поставках Ираном России ракет, которые неоднократно опровергали в Москве и Тегеране, в Брюсселе собирают... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:22
2022-11-11T16:22
в мире
россия
иран
евросоюз
мид ирана
джон кирби
хосейн амир абдоллахиан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. У ЕС пока нет своих данных о якобы планирующихся поставках Ираном России ракет, которые неоднократно опровергали в Москве и Тегеране, в Брюсселе собирают информацию, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе."Мы в курсе сообщений о планах поставок иранских баллистических ракет в Россию для использования… против Украины. Мы пытаемся получить свою информацию, подтверждающую, что это действительно происходит. Мы обеспокоены этим. Если это подтвердится, то мы отреагируем принятием санкций", - сказал источник.Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.
https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html
https://ria.ru/20221111/zapad-1830805646.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, евросоюз, мид ирана, джон кирби, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Россия, Иран, Евросоюз, МИД Ирана, Джон Кирби, Хосейн Амир Абдоллахиан
16:22 11.11.2022
 
У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник

Источник: ЕС ищет доказательства сообщений о якобы поставках Ираном ракет России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. У ЕС пока нет своих данных о якобы планирующихся поставках Ираном России ракет, которые неоднократно опровергали в Москве и Тегеране, в Брюсселе собирают информацию, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе.
"Мы в курсе сообщений о планах поставок иранских баллистических ракет в Россию для использования… против Украины. Мы пытаемся получить свою информацию, подтверждающую, что это действительно происходит. Мы обеспокоены этим. Если это подтвердится, то мы отреагируем принятием санкций", - сказал источник.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:41
Иран заявил, что разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 14:34
В США раскрыли неприятную для Запада правду
 
В миреРоссияИранЕвросоюзМИД ИранаДжон КирбиХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала