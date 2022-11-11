У ЕС нет данных о якобы поставках Ираном ракет России, сообщил источник
Источник: ЕС ищет доказательства сообщений о якобы поставках Ираном ракет России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. У ЕС пока нет своих данных о якобы планирующихся поставках Ираном России ракет, которые неоднократно опровергали в Москве и Тегеране, в Брюсселе собирают информацию, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Евросоюзе.
"Мы в курсе сообщений о планах поставок иранских баллистических ракет в Россию для использования… против Украины. Мы пытаемся получить свою информацию, подтверждающую, что это действительно происходит. Мы обеспокоены этим. Если это подтвердится, то мы отреагируем принятием санкций", - сказал источник.
Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял РФ беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине.
Европейский союз ранее ввел санкции против трех физлиц и одной организации из Ирана за якобы поставки России беспилотников. При этом доказательств поставок предоставлено не было. Санкции против иранских физлиц и организации приняты в рамках санкционного режима ЕС за "нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины". Они вступили в силу.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее также заявил, что США "имеют основания считать", что Иран намерен поставить России ракеты класса "земля – земля", но пока этого не сделал. При этом он не объяснил, почему в Вашингтоне так считают, и не представил доказательств этой версии.
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