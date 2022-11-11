https://ria.ru/20221111/evropa-1830607102.html

"Власти перешли черту". В Европе покусились на главное

"Власти перешли черту". В Европе покусились на главное - РИА Новости, 11.11.2022

"Власти перешли черту". В Европе покусились на главное

В странах Евросоюза все чаще говорят о "неудобном христианстве". Политики призывают избавиться от религиозной символики на известных памятниках. Верующие — а их РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:07

религия

олаф шольц

анналена бербок

торстен фрай

европа

германия

мюнстер

g7

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. В странах Евросоюза все чаще говорят о "неудобном христианстве". Политики призывают избавиться от религиозной символики на известных памятниках. Верующие — а их немало — опасаются последствий столь радикального подхода. О новом масштабном противостоянии — в материале РИА Новости.Святыни — долойВ Германии неожиданный мейнстрим — капитальный ремонт. В октябре в СМИ активно обсуждали план перестройки офиса Олафа Шольца: площадь увеличат примерно вдвое, оборудуют вертолетную площадку. Люди возмутились бюджетом — по предварительным подсчетам, проект обойдется в 777 миллионов евро.Примеру канцлера последовали другие политики. Первого ноября министр ФРГ по вопросам культуры Клаудия Рот решила немного изменить облик Берлинского Королевского дворца. Ей не понравились надписи на куполе здания. А именно — стих из "Деяний апостолов": "Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись".Это исключает другие религии, объяснила Рот, а золотой крест противоречит "современному духу космополитизма"."Нужно добавить альтернативные комментирующие тексты", — заявила министр. Какие именно — не уточнила.Нынешнее здание — реплика, построенная в 2020-м. Дворец тут стоял с XV столетия. А цитаты из Библии выбрал лично прусский король Фридрих Вильгельм IV, при котором в середине XIX века возвели центральный купол. Комплекс практически полностью разрушили бомбы в 1945-м.Вскоре инициативу Клаудии Рот подхватила министр иностранных дел Анналена Бербок. Четвертого ноября (в преддверии встречи с коллегами из G7) она попросила власти города Мюнстера убрать из исторической ратуши один из ее символов — святое распятие.К слову, здание ратуши очень важно для истории Европы. В 1648-м тут подписали Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне.Кроме того, перед крестом до сих пор присягают новоизбранные члены городского совета Мюнстера.Тотальное наступлениеДействия главы МИД вызвали резкую критику среди христианских демократов."Нынешнее федеральное правительство забыло традиции и историю. Любой, кто, подобно министру иностранных дел, убирает символы христианской веры из зала заседаний, в том числе многовековой крест совета в ратуше Мюнстера, — не космополит, а упрямец", — заявил представитель фракции ХДС в Бундестаге Торстен Фрай.Он также добавил, что христианская точка зрения на человека лежит в основе либерального законодательства стран "Большой семерки".Однако, как оказалось, уже нет. Данные социологов говорят о том, что общественный климат в Германии уже давно стал антирелигиозным.Буллинг христиан присутствует во многих вузах страны, указывают исследования специалистов из Франкфуртского университета."Мы изучили десятки случаев дискриминации студентов-христиан. В большинстве из них молодым людям запрещали арендовать аудитории, если предмет лекции — христианский взгляд на противоречивые темы: нетрадиционная сексуальная ориентация, аборты", — говорит автор доклада социолог Маттиас Реверес.Коллега ученого Рихард Траунмюллер отмечает: четверть опрошенных студентов рассказала о нападках из-за конфессионально ориентированных высказываний.Ректораты вузов в таких случаях лишь ссылались на принцип идеологической нейтральности учебного заведения.Извинения за правдуГермания — не единственная страна, которая оказалась в подобной ситуации.Так на днях ирландский католический священник Шон Шихи из графства Керри в проповеди раскритиковал однополые пары и бесплатные противозачаточные средства."Поскольку эти вещи законодательно закреплены, люди думают, что это нормально. Но это неправда", — высказался он.Позже, выступая на местной радиостанции, клирик заявил: гомосексуалисты попадут в ад. А на провокационный вопрос ведущего, постигнет ли та же участь вице-премьера страны Лео Варадкара, ответил: "Безусловно, если он не покается в грехах и не попросит прощения".Позже видеозапись с проповеди и радиоэфир распространились в Интернете, что вызвало шквал осуждений. Епископу графства Керри Рэю Брауну даже пришлось извиняться за отца Шихи.Парадоксально, что подобный инцидент произошел в Ирландии, где считают себя католиками приблизительно 85 процентов населения — один из самых высоких показателей в Европе.Все ради демократииНо, пожалуй, самые масштабные действия решили предпринять в Испании. Летом там разгорелись споры по поводу сноса самого большого памятника в стране — Долины Павших.Мемориал в 60 километрах от Мадрида построен в 1958-м и посвящен Гражданской войне. На территории 30 тысяч квадратных метров захоронили почти 34 тысячи погибших с обеих сторон. Гигантский комплекс увенчан поклонным крестом высотой 1,5 сотни метров — именно его хотят убрать в первую очередь.Дело в том, что в 2008-м власти приняли закон "Об исторической памяти". Нормативный акт стал правовой основой для демонтажа всех памятников франкизма, в том числе и этого.Политиков не останавливает ни исключительная ценность объекта (левые партии уже несколько лет блокируют подачу заявки на включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО), ни расположенный на его территории бенедектинский монастырь."Многие уже устали от того, что правительство эксплуатирует тему Гражданской войны. Потому что на самом деле у нас в Испании есть экономические, социальные проблемы и вопрос с занятостью населения", — говорит настоятель обители Сантьяго Кантера.Тем не менее в июле конгресс депутатов одобрил новый закон, который позволит провести эксгумацию более 33 000 захоронений. По словам Кантера, столь радикальное вмешательство приведет к разрушению половины католической обители.Времена меняютсяПри этом христиане называют проблему неизбежной. Все дело в секуляризме — постепенном вытеснении церкви из жизни европейцев."Нам можно только посочувствовать, что мы его свидетели", — отмечает настоятель католического прихода в Лонгфельде священник Александр Крылов.По его словам, процесс неравномерный: одни страны сопротивляются слому векового уклада, другие охотно принимают новые веяния.В некоторых государствах, поясняет клирик, секуляризм давно стал общественной нормой. Так, во Франции действует самоцензура: уже не власть, а сам гражданин вынужден контролировать свои слова и действия, связанные с религиозной жизнью."Доходит до того, что человек, носящий нательный крест или посещающий мессу, становится аутсайдером. Религиозность воспринимают как нечто застарелое, выродившееся. То, от чего следует отказаться", — продолжает отец Александр.Правда, добавляет он, общественные явления и тенденции — не вечны. И маятник когда-нибудь качнется в обратную сторону, восстановится "баланс между сакральным и секулярным". Но это время для Европы пока не наступило.

https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

европа

германия

мюнстер

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

олаф шольц, анналена бербок, торстен фрай, европа, германия, мюнстер, g7, хдс/хсс, бундестаг германии, аналитика - религия и мировоззрение