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СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года - РИА Новости, 11.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221111/evans-1830783636.html
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года
Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники.Инсайдер уверяет, что они вместе уже около года. "И у них все серьезно. Они влюблены. Крис никогда не был так счастлив. Его семья обожает Альбу", — говорит собеседник таблоида. Представители актеров пока не ответили People на запрос комментария. 25-летнея Баптиста снялась в фильме "Миссис Харрис едет в Париж". В 2018 году она работала в детском доме в Камбодже. А еще избранница голливудской звезды знает пять языков. 41-летний Крис Эванс известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Недавно актер был назван самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, крис эванс
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Крис Эванс
14:50 11.11.2022
 
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года

People: самый сексуальный мужчина 2022 года Крис Эванс встречается с Альбой Баптистой

© AFP 2022 / Ander Gillenea / Mark RalstonКрис Эванс и Альба Баптиста
Крис Эванс и Альба Баптиста - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AFP 2022 / Ander Gillenea / Mark Ralston
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники.
Инсайдер уверяет, что они вместе уже около года.
"И у них все серьезно. Они влюблены. Крис никогда не был так счастлив. Его семья обожает Альбу", — говорит собеседник таблоида.
Представители актеров пока не ответили People на запрос комментария.
25-летнея Баптиста снялась в фильме "Миссис Харрис едет в Париж". В 2018 году она работала в детском доме в Камбодже. А еще избранница голливудской звезды знает пять языков.
41-летний Крис Эванс известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Недавно актер был назван самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People.
Британский актер Том Хиддлстон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:28Культура
Том Хиддлстон впервые стал отцом, пишет СМИ
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыКрис Эванс
 
 
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