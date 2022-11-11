https://ria.ru/20221111/evans-1830783636.html
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года - РИА Новости, 11.11.2022
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года
Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
2022-11-11T14:50
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники.Инсайдер уверяет, что они вместе уже около года. "И у них все серьезно. Они влюблены. Крис никогда не был так счастлив. Его семья обожает Альбу", — говорит собеседник таблоида. Представители актеров пока не ответили People на запрос комментария. 25-летнея Баптиста снялась в фильме "Миссис Харрис едет в Париж". В 2018 году она работала в детском доме в Камбодже. А еще избранница голливудской звезды знает пять языков. 41-летний Крис Эванс известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Недавно актер был назван самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People.
https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, крис эванс
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Крис Эванс
СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года
People: самый сексуальный мужчина 2022 года Крис Эванс встречается с Альбой Баптистой