https://ria.ru/20221111/evans-1830783636.html

СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года

СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года - РИА Новости, 11.11.2022

СМИ выяснили, с кем встречается самый сексуальный мужчина 2022 года

Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T14:50

2022-11-11T14:50

2022-11-11T14:50

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Крис Эванс встречается с португальской актрисой Альбой Баптистой, сообщает People со ссылкой на свои источники.Инсайдер уверяет, что они вместе уже около года. "И у них все серьезно. Они влюблены. Крис никогда не был так счастлив. Его семья обожает Альбу", — говорит собеседник таблоида. Представители актеров пока не ответили People на запрос комментария. 25-летнея Баптиста снялась в фильме "Миссис Харрис едет в Париж". В 2018 году она работала в детском доме в Камбодже. А еще избранница голливудской звезды знает пять языков. 41-летний Крис Эванс известен по роли Капитана Америки в фильмах Marvel. Недавно актер был назван самым сексуальным мужчиной 2022 года по версии People.

https://ria.ru/20221027/hiddleston-1827127537.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, крис эванс