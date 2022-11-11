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В Эстонии предложили выплатить пенсии российским пенсионерам из бюджета - РИА Новости, 11.11.2022
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В Эстонии предложили выплатить пенсии российским пенсионерам из бюджета
В Эстонии предложили выплатить пенсии российским пенсионерам из бюджета - РИА Новости, 11.11.2022
В Эстонии предложили выплатить пенсии российским пенсионерам из бюджета
Эстония в порядке исключения могла бы сама выплатить деньги живущим в стране российским пенсионерам, поскольку до сих пор не удается перевести пенсионные... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:27
2022-11-11T14:27
эстония
россия
swedbank
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Эстония в порядке исключения могла бы сама выплатить деньги живущим в стране российским пенсионерам, поскольку до сих пор не удается перевести пенсионные средства из России, считает глава департамента социального страхования балтийской республики Марет Марипуу.Проблемы в выплате пенсий российским пенсионерам в Эстонии напрямую были вызваны блокировкой банковских переводов, осуществленной по инициативе США, заявило ранее посольство РФ в Таллине. Пенсионный фонд РФ не смог осуществить денежный перевод в Эстонию и перевел деньги в белорусский коммерческий банк, но оттуда также не удается отправить деньги в республику."Эстония могла бы, в порядке исключения, выплатить деньги проживающим в стране российским пенсионерам из своего бюджета, а застрявшие в белорусском банке средства, которые изначально предназначались для этих целей, потратить на выплату пенсий проживающим в Белоруссии эстонским пенсионерам",- сказала Марипуу порталу государственного телерадиовещания ERR.Глава департамента добавила, что Эстония тратит на выплаты пенсий в Белоруссии около 320 тысяч евро в квартал, то есть имеющихся денег хватило бы на ближайшие три квартала.По ее словам, Пенсионный фонд РФ трижды пытался осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно."В качестве четвертого варианта по нашему предложению Российская Федерация перечислила 1,052 миллиона евро на расчетный счет эстонского департамента социального страхования в белорусском "Приорбанке". Однако наша попытка перевести эту сумму в эстонский Swedbank не удалась. Таким образом, 4038 граждан РФ, проживающих в Эстонии, пока так и не получили пенсии за третий квартал", - пояснила Марипуу.
https://ria.ru/20221111/estoniya-1830778935.html
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эстония, россия, swedbank, в мире
Эстония, Россия, Swedbank, В мире
14:27 11.11.2022
 
В Эстонии предложили выплатить пенсии российским пенсионерам из бюджета

Глава департамента соцстрахования Эстонии Марипуу предложила метод выплат пенсии россиянам

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 11 ноя - РИА Новости. Эстония в порядке исключения могла бы сама выплатить деньги живущим в стране российским пенсионерам, поскольку до сих пор не удается перевести пенсионные средства из России, считает глава департамента социального страхования балтийской республики Марет Марипуу.
Проблемы в выплате пенсий российским пенсионерам в Эстонии напрямую были вызваны блокировкой банковских переводов, осуществленной по инициативе США, заявило ранее посольство РФ в Таллине. Пенсионный фонд РФ не смог осуществить денежный перевод в Эстонию и перевел деньги в белорусский коммерческий банк, но оттуда также не удается отправить деньги в республику.
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"Эстония могла бы, в порядке исключения, выплатить деньги проживающим в стране российским пенсионерам из своего бюджета, а застрявшие в белорусском банке средства, которые изначально предназначались для этих целей, потратить на выплату пенсий проживающим в Белоруссии эстонским пенсионерам",- сказала Марипуу порталу государственного телерадиовещания ERR.
Глава департамента добавила, что Эстония тратит на выплаты пенсий в Белоруссии около 320 тысяч евро в квартал, то есть имеющихся денег хватило бы на ближайшие три квартала.
По ее словам, Пенсионный фонд РФ трижды пытался осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно.
"В качестве четвертого варианта по нашему предложению Российская Федерация перечислила 1,052 миллиона евро на расчетный счет эстонского департамента социального страхования в белорусском "Приорбанке". Однако наша попытка перевести эту сумму в эстонский Swedbank не удалась. Таким образом, 4038 граждан РФ, проживающих в Эстонии, пока так и не получили пенсии за третий квартал", - пояснила Марипуу.
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