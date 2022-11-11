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Источник: будущее отношений ЕС и России определят после ситуации на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
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Источник: будущее отношений ЕС и России определят после ситуации на Украине
Источник: будущее отношений ЕС и России определят после ситуации на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
Источник: будущее отношений ЕС и России определят после ситуации на Украине
Будущее отношений России и ЕС можно будет определять после окончания конфликта на Украине, сейчас ЕС сконцентрирован на помощи Киеву, заявил журналистам в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T14:15
2022-11-11T14:15
в мире
владимир путин
россия
украина
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Будущее отношений России и ЕС можно будет определять после окончания конфликта на Украине, сейчас ЕС сконцентрирован на помощи Киеву, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе."Очень сложно говорить о будущих отношениях с Россией, так как мы не знаем, как закончится (конфликт – ред.)… После этого (окончания конфликта – ред.) можно будет говорить о некоторых основах будущих отношений с Россией. Сейчас мы проводим политику в отношении конфликта, она направлена на поддержку Украины", - сообщил он.По словам источника, "эта политика работает, мы ее будем продолжать".При этом источник подчеркнул, что "это не мешает обсуждать то, как будут строиться отношения с Россией в будущем". Он указал, что "уже понятно, что в отношениях с Россией энергетика не будет главной составляющей, как это было год назад"."Надо думать о будущем, у нас есть прекрасная аналитическая служба, которая этим занимается, посмотрим, что скажут министры (иностранных дел на встрече 14 ноября в Брюсселе – ред.)", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.
https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, брюссель, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Россия, Украина, Брюссель, Евросоюз
14:15 11.11.2022
 
Источник: будущее отношений ЕС и России определят после ситуации на Украине

Будущее отношений ЕС и России определится после конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Будущее отношений России и ЕС можно будет определять после окончания конфликта на Украине, сейчас ЕС сконцентрирован на помощи Киеву, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный источник в Евросоюзе.
"Очень сложно говорить о будущих отношениях с Россией, так как мы не знаем, как закончится (конфликт – ред.)… После этого (окончания конфликта – ред.) можно будет говорить о некоторых основах будущих отношений с Россией. Сейчас мы проводим политику в отношении конфликта, она направлена на поддержку Украины", - сообщил он.
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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По словам источника, "эта политика работает, мы ее будем продолжать".
При этом источник подчеркнул, что "это не мешает обсуждать то, как будут строиться отношения с Россией в будущем". Он указал, что "уже понятно, что в отношениях с Россией энергетика не будет главной составляющей, как это было год назад".
"Надо думать о будущем, у нас есть прекрасная аналитическая служба, которая этим занимается, посмотрим, что скажут министры (иностранных дел на встрече 14 ноября в Брюсселе – ред.)", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Позднее Путин заявлял, что Россия всегда открыта к переговорам по Украине.
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