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В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
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В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ
В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ
Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:05
2022-11-11T10:05
в мире
анналена бербок
венгрия
украина
будапешт
евросоюз
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия Будапешта шантажом, сообщило европейское издание Politico.Еврокомиссия в среду предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. По словам источников издания, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.По данным издания, блокирование Венгрией пакета помощи "вызвало разочарование в Брюсселе, Берлине и других столицах ЕС". Четыре неназванных собеседника газеты, среди которых чиновники и дипломаты, усмотрели в действиях Будапешта "тактику шантажа", цель которой состоит в том, чтобы добиться высвобождения для Венгрии более 13 миллиардов евро (страна рискует не получить средства, если не решит проблем, связанные с "отступлением от демократии"), отмечает газета.Согласно изданию, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг заявила, что пакет помощи Украине необходимо одобрить в скором времени, поскольку "зима не за горами".Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.
https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html
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в мире, анналена бербок, венгрия, украина, будапешт, евросоюз
В мире, Анналена Бербок, Венгрия, Украина, Будапешт, Евросоюз
10:05 11.11.2022
 
В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ

Politico: в ЕС сочли шантажом решение Венгрии заблокировать план помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия Будапешта шантажом, сообщило европейское издание Politico.
Еврокомиссия в среду предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. По словам источников издания, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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По данным издания, блокирование Венгрией пакета помощи "вызвало разочарование в Брюсселе, Берлине и других столицах ЕС". Четыре неназванных собеседника газеты, среди которых чиновники и дипломаты, усмотрели в действиях Будапешта "тактику шантажа", цель которой состоит в том, чтобы добиться высвобождения для Венгрии более 13 миллиардов евро (страна рискует не получить средства, если не решит проблем, связанные с "отступлением от демократии"), отмечает газета.
Согласно изданию, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг заявила, что пакет помощи Украине необходимо одобрить в скором времени, поскольку "зима не за горами".
Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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В миреАнналена БербокВенгрияУкраинаБудапештЕвросоюз
 
 
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