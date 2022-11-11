В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ
Politico: в ЕС сочли шантажом решение Венгрии заблокировать план помощи Украине
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия Будапешта шантажом, сообщило европейское издание Politico.
Еврокомиссия в среду предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. По словам источников издания, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.
По данным издания, блокирование Венгрией пакета помощи "вызвало разочарование в Брюсселе, Берлине и других столицах ЕС". Четыре неназванных собеседника газеты, среди которых чиновники и дипломаты, усмотрели в действиях Будапешта "тактику шантажа", цель которой состоит в том, чтобы добиться высвобождения для Венгрии более 13 миллиардов евро (страна рискует не получить средства, если не решит проблем, связанные с "отступлением от демократии"), отмечает газета.
Согласно изданию, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг заявила, что пакет помощи Украине необходимо одобрить в скором времени, поскольку "зима не за горами".
Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.