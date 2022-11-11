https://ria.ru/20221111/es-1830680995.html

В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ

В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2022

В ЕС сочли шантажом блокирование Венгрией плана помощи Украине, пишут СМИ

Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:05

2022-11-11T10:05

2022-11-11T10:05

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венгрия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решение Венгрии заблокировать план Евросоюза по пакету помощи Украине на 18 миллиардов евро вызвало разочарование в Брюсселе, некоторые в ЕС сочли действия Будапешта шантажом, сообщило европейское издание Politico.Еврокомиссия в среду предложила план экономической помощи Украине на сумму до 18 миллиардов евро. По словам источников издания, в этот же день Венгрия на встрече послов ЕС заявила, что не может поддержать пакет помощи.По данным издания, блокирование Венгрией пакета помощи "вызвало разочарование в Брюсселе, Берлине и других столицах ЕС". Четыре неназванных собеседника газеты, среди которых чиновники и дипломаты, усмотрели в действиях Будапешта "тактику шантажа", цель которой состоит в том, чтобы добиться высвобождения для Венгрии более 13 миллиардов евро (страна рискует не получить средства, если не решит проблем, связанные с "отступлением от демократии"), отмечает газета.Согласно изданию, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в четверг заявила, что пакет помощи Украине необходимо одобрить в скором времени, поскольку "зима не за горами".Еврокомиссия в середине сентября предложила Совету ЕС ввести в отношении Венгрии механизм условности в бюджете ЕС, чтобы "обеспечить защиту бюджета Евросоюза и финансовых интересов ЕС от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало бы замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Это первый подобный случай в истории ЕС с тех пор, как два года назад был создан механизм условности, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции.

https://ria.ru/20221111/orban-1830674997.html

https://ria.ru/20221110/berbok-1830523903.html

венгрия

украина

будапешт

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в мире, анналена бербок, венгрия, украина, будапешт, евросоюз