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Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента
Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента - РИА Новости, 11.11.2022
Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента
По итогам сентября объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9 процента в годовом выражении, а объем импорта из России снизился на 37,4 процента, следует... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:54
2022-11-11T17:54
2022-11-11T18:12
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По итогам сентября объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9 процента в годовом выражении, а объем импорта из России снизился на 37,4 процента, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis)."В сентябре Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 миллиарда евро, что на 20,2 процента больше, чем в сентябре 2021 года. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9 процента до 1,1 миллиарда евро, вследствие войны на Украине и санкций, введенных против России", — говорится в заявлении.Отмечается, что импорт в Германию из России снизился на 37,4 процента и составил 1,8 миллиарда евро. При этом объем мирового импорта в страну увеличился на 31,3 процента и достиг 134 миллиардов евро.Агентство также уточнило, что импорт нефти и природного газа из России упал на 69 процентов, до 1,5 миллионов тонн в натуральном выражении, и почти вдвое в стоимостном — до 0,8 миллиарда евро.В свою очередь, экспорт из Германии в США вырос на 63,1 процента в годовом выражении, во Францию — на 20 процентов, в Нидерланды — на 3,9 процента.
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html
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экономика, россия, германия, цены на нефть, украина
Экономика, Россия, Германия, Цены на нефть, Украина
17:54 11.11.2022 (обновлено: 18:12 11.11.2022)
Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента
Экспорт из Германии в Россию по итогам сентября упал на 52,9 процента в годовом выражении