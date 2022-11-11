https://ria.ru/20221111/eksport-1830921259.html

Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента

Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента - РИА Новости, 11.11.2022

Экспорт из Германии в Россию упал почти на 53 процента

По итогам сентября объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9 процента в годовом выражении, а объем импорта из России снизился на 37,4 процента, следует... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:54

2022-11-11T17:54

2022-11-11T18:12

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. По итогам сентября объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9 процента в годовом выражении, а объем импорта из России снизился на 37,4 процента, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis)."В сентябре Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 миллиарда евро, что на 20,2 процента больше, чем в сентябре 2021 года. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9 процента до 1,1 миллиарда евро, вследствие войны на Украине и санкций, введенных против России", — говорится в заявлении.Отмечается, что импорт в Германию из России снизился на 37,4 процента и составил 1,8 миллиарда евро. При этом объем мирового импорта в страну увеличился на 31,3 процента и достиг 134 миллиардов евро.Агентство также уточнило, что импорт нефти и природного газа из России упал на 69 процентов, до 1,5 миллионов тонн в натуральном выражении, и почти вдвое в стоимостном — до 0,8 миллиарда евро.В свою очередь, экспорт из Германии в США вырос на 63,1 процента в годовом выражении, во Францию — на 20 процентов, в Нидерланды — на 3,9 процента.

https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html

https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html

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экономика, россия, германия, цены на нефть, украина