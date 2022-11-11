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В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса - РИА Новости, 11.11.2022
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В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса
В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса - РИА Новости, 11.11.2022
В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса
Решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой носит политически мотивированный характер, заявил представитель Министерства экономического... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T18:38
2022-11-11T23:11
сша
россия
мэр
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
украина
санкции в отношении россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой носит политически мотивированный характер, заявил представитель Министерства экономического развития."Это предвзятое и сугубо политическое решение", — отметили в ведомстве. Там напомнили, что Министерство торговли США проводило анализ российской экономики и подтвердило ее рыночный статус в октябре прошлого года. Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине."Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", — указал представитель Минэкономразвития и не исключил возможность задействования процедуры разрешения споров.По его словам, решение Соединенных Штатов нелогично еще и потому, что для его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на американский рынок."Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер: от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков — довезти груз. Рыночные принципы, как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей", — заключил представитель министерства.Накануне Минторг США сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в ведомстве, это решение позволит Соединенным Штатам в полную силу применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".Министерство торговли США предоставило российской экономике рыночный статус в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с нерыночной экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, лишив Россию статуса рыночной экономки, США оказывают давлению на Москву, что не способствует стабилизации на мировых рынках.
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сша, россия, мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, украина, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство торговли сша
США, Россия, МЭР, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Украина, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Министерство торговли США
18:38 11.11.2022 (обновлено: 23:11 11.11.2022)
 
В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса

Минэкономразвития назвало предвзятым решение США лишить Россию статуса рыночной экономики

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития России
Здание Минэкономразвития России - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой носит политически мотивированный характер, заявил представитель Министерства экономического развития.
"Это предвзятое и сугубо политическое решение", — отметили в ведомстве.
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Там напомнили, что Министерство торговли США проводило анализ российской экономики и подтвердило ее рыночный статус в октябре прошлого года. Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине.
"Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", — указал представитель Минэкономразвития и не исключил возможность задействования процедуры разрешения споров.
По его словам, решение Соединенных Штатов нелогично еще и потому, что для его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на американский рынок.
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"Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер: от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков — довезти груз. Рыночные принципы, как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей", — заключил представитель министерства.
Накануне Минторг США сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в ведомстве, это решение позволит Соединенным Штатам в полную силу применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".
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Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, лишив Россию статуса рыночной экономки, США оказывают давлению на Москву, что не способствует стабилизации на мировых рынках.
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