https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830937066.html

В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса

В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса - РИА Новости, 11.11.2022

В МЭР ответили на решение США о лишении экономики России рыночного статуса

Решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой носит политически мотивированный характер, заявил представитель Министерства экономического... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T18:38

2022-11-11T18:38

2022-11-11T23:11

сша

россия

мэр

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

украина

санкции в отношении россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Решение США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой носит политически мотивированный характер, заявил представитель Министерства экономического развития."Это предвзятое и сугубо политическое решение", — отметили в ведомстве. Там напомнили, что Министерство торговли США проводило анализ российской экономики и подтвердило ее рыночный статус в октябре прошлого года. Ситуация изменилась после начала спецоперации на Украине."Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", — указал представитель Минэкономразвития и не исключил возможность задействования процедуры разрешения споров.По его словам, решение Соединенных Штатов нелогично еще и потому, что для его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на американский рынок."Российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер: от полных запретов и дополнительных пошлин до практической невозможности американских лиц оплатить поставку, а перевозчиков — довезти груз. Рыночные принципы, как их понимают США, по сути, применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей", — заключил представитель министерства.Накануне Минторг США сообщил, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в ведомстве, это решение позволит Соединенным Штатам в полную силу применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций".Министерство торговли США предоставило российской экономике рыночный статус в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с нерыночной экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, лишив Россию статуса рыночной экономки, США оказывают давлению на Москву, что не способствует стабилизации на мировых рынках.

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сша

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, мэр, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, украина, санкции в отношении россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), министерство торговли сша