https://ria.ru/20221111/ekonomika-1830642990.html
Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной
Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной - РИА Новости, 11.11.2022
Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной
Американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T00:46
2022-11-11T00:46
2022-11-11T09:14
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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россия
сша
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США.В Минторге подчеркнули, что это позволит Вашингтону "в полную силу" применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. Также чиновники ожидают снижения давления на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом.Накануне ведомство объявило о решении Соединенных Штатов перестать оценивать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах.В последний раз Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре прошлого года.В Минэкономразвития России тогда предполагали, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).В российском ведомстве отмечали, что экономика страны получила рыночный статус от американского Минторга в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности защиты интересов для отечественных экспортеров. Также это приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам со стороны США.
https://ria.ru/20220728/retsessiya-1805727942.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство торговли сша, вашингтон (штат), россия, сша
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство торговли США, Вашингтон (штат), Россия, США
00:46 11.11.2022 (обновлено: 09:14 11.11.2022)
Минторг США перестал считать российскую экономику рыночной
Минторг США признал российскую экономику нерыночной из-за усиления влияния государства
ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Американские власти приняли решение лишить российскую экономику статуса рыночной, заявили в Министерстве торговли США.
"Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне", — сообщили в ведомстве.
В Минторге подчеркнули, что это позволит Вашингтону "в полную силу" применять антидемпинговое законодательство в отношении Москвы. Также чиновники ожидают снижения давления на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом.
Накануне ведомство объявило о решении Соединенных Штатов перестать оценивать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах.
В последний раз Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур страны в октябре прошлого года.
В Минэкономразвития России тогда предполагали, что Вашингтон
не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР
и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации (ВТО).
В российском ведомстве отмечали, что экономика страны получила рыночный статус от американского Минторга в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности защиты интересов для отечественных экспортеров. Также это приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам со стороны США.