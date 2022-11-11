https://ria.ru/20221111/dtp-1830670632.html

В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы

В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 11.11.2022

В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы

Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:14

2022-11-11T09:14

2022-11-11T09:23

происшествия

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

кемерово

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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 09.00 (05.00 мск) на 374-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Здесь столкнулись автомобили "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из участников автоаварии. После столкновения произошло воспламенение распавшегося на части седана. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир "Мазды". Еще одна пассажирка данной иномарки, которая на момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, погибла", - сообщили в региональном главке.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте ДТП.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, кемерово