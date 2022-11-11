https://ria.ru/20221111/dtp-1830670632.html
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 11.11.2022
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы
Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:14
2022-11-11T09:14
2022-11-11T09:23
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
кемерово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830671241_0:293:960:833_1920x0_80_0_0_480813d82ebc89781dde064552d2d8d3.jpg
КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 09.00 (05.00 мск) на 374-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Здесь столкнулись автомобили "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из участников автоаварии. После столкновения произошло воспламенение распавшегося на части седана. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир "Мазды". Еще одна пассажирка данной иномарки, которая на момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, погибла", - сообщили в региональном главке.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте ДТП.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
кемерово
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830671241_0:224:960:944_1920x0_80_0_0_fb05b74a3dafec2900d06f5a16035954.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово
09:14 11.11.2022 (обновлено: 09:23 11.11.2022)
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости.
Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает
пресс-служба ГУМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу около 09.00 (05.00 мск) на 374-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Здесь столкнулись автомобили "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из участников автоаварии. После столкновения произошло воспламенение распавшегося на части седана. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир "Мазды". Еще одна пассажирка данной иномарки, которая на момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, погибла", - сообщили в региональном главке.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте ДТП.