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В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 11.11.2022
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В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 11.11.2022
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы
Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:14
2022-11-11T09:23
происшествия
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
кемерово
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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.ДТП произошло в пятницу около 09.00 (05.00 мск) на 374-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Здесь столкнулись автомобили "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из участников автоаварии. После столкновения произошло воспламенение распавшегося на части седана. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир "Мазды". Еще одна пассажирка данной иномарки, которая на момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, погибла", - сообщили в региональном главке.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте ДТП.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
кемеровская область
ленинск-кузнецкий
кемерово
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происшествия, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово
09:14 11.11.2022 (обновлено: 09:23 11.11.2022)
 
В Кузбассе две иномарки столкнулись на трассе, есть жертвы

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с двумя иномарками на трассе в Кузбассе

© Фото : ГУ МВД по Кемеровской областиДТП с участием автомобилей "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450" в Кемеровской области
ДТП с участием автомобилей Мазда Капелла и Лексус RX 450 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : ГУ МВД по Кемеровской области
ДТП с участием автомобилей "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450" в Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 11 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, ещё трое получили травмы в результате столкновения между двумя иномарками на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
ДТП произошло в пятницу около 09.00 (05.00 мск) на 374-м километре автодороги "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Здесь столкнулись автомобили "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу.
© Фото : ГУ МВД по Кемеровской областиДТП с участием автомобилей "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450" в Кемеровской области
ДТП с участием автомобилей Мазда Капелла и Лексус RX 450 в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : ГУ МВД по Кемеровской области
ДТП с участием автомобилей "Мазда Капелла" и "Лексус RX 450" в Кемеровской области
"Предварительно установлено, что причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из участников автоаварии. После столкновения произошло воспламенение распавшегося на части седана. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажир "Мазды". Еще одна пассажирка данной иномарки, которая на момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности, погибла", - сообщили в региональном главке.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следственно-оперативная группа в данный момент продолжает работу на месте ДТП.
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ПроисшествияКемеровская областьЛенинск-КузнецкийКемерово
 
 
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