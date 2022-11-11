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Под Красноярском в ДТП с грузовиком погибли три человека
Под Красноярском в ДТП с грузовиком погибли три человека - РИА Новости, 11.11.2022
Под Красноярском в ДТП с грузовиком погибли три человека
На трассе в Красноярском крае столкнулись Toyota и грузовик MAN, погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:58
2022-11-11T06:58
2022-11-11T11:06
происшествия
авто
сухобузимский район
красноярский край
гибдд мвд рф
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КРАСНОЯРСК, 11 ноя — РИА Новости. На трассе в Красноярском крае столкнулись Toyota и грузовик MAN, погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Авария произошла в Сухобузимском районе, на 70-м километре автодороги Красноярск — Енисейск.В ведомстве отметили, что на место происшествия выехал заместитель начальника краевого главка МВД Руслан Северин со следственно-оперативной группой и врио начальника регионального управления ГИБДД Сергей Молявко.
https://ria.ru/20221111/proisshestviya-1830656348.html
сухобузимский район
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происшествия, авто, сухобузимский район, красноярский край, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сухобузимский район, Красноярский край, ГИБДД МВД РФ
06:58 11.11.2022 (обновлено: 11:06 11.11.2022)
Под Красноярском в ДТП с грузовиком погибли три человека
В Красноярском крае при столкновении легковушки и грузовика погибли три человека