https://ria.ru/20221111/donetsk-1830817634.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:00

2022-11-11T15:00

2022-11-11T15:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.30 и 12.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.50 по Куйбышевскому району - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины