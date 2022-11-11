https://ria.ru/20221111/donetsk-1830817634.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:00
2022-11-11T15:00
2022-11-11T15:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05d44204dd7028b18f5e63fcea0bab97.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.20 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 12.30 и 12.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12.50 по Куйбышевскому району - четыре снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42b2551c7bbdd1f0cd7c05d22faff23d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по районам Донецка 13 снарядов натовского калибра