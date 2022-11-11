09:11 11.11.2022 (обновлено: 09:47 11.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть ракет из "Града" по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 08:55 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО "Град", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.