https://ria.ru/20221111/dnr-1830977007.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое
Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:57
2022-11-11T22:57
2022-11-11T22:57
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 22.00 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок городского типа Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Верхнеторецкое