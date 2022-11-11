https://ria.ru/20221111/dnr-1830977007.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое - РИА Новости, 11.11.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое

Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:57

2022-11-11T22:57

2022-11-11T22:57

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Верхнеторецкое, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.05 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 22.00 - населенный пункт Архангельское – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Поселок городского типа Верхнеторецкое находится примерно в 25 километрах к северу от Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол