https://ria.ru/20221111/dnr-1830875777.html

Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР

Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР - РИА Новости, 11.11.2022

Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:34

2022-11-11T16:34

2022-11-11T16:34

политика

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах."Указом врио главы ДНР №14 от 11 ноября 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении. Согласно указам, новыми первыми зампредами правительства ДНР назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева назначены зампредами правительства ДНР.Кроме того, Денис Цуканов назначен заместителем председателя правительства ДНР – руководителем аппарата правительства ДНР, Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР, Владимир Рущак - заместителем председателя правительства ДНР – министром промышленности и торговли ДНР, Артем Крамаренко - заместителем председателя правительства ДНР – министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР.Ранее Пушилин объявил об изменении структуры правительства республики и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями. Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.

https://ria.ru/20221108/dnr-1830021066.html

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Кирилл Волков

политика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия