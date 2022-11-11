https://ria.ru/20221111/dnr-1830875777.html
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
политика
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах."Указом врио главы ДНР №14 от 11 ноября 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении. Согласно указам, новыми первыми зампредами правительства ДНР назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева назначены зампредами правительства ДНР.Кроме того, Денис Цуканов назначен заместителем председателя правительства ДНР – руководителем аппарата правительства ДНР, Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР, Владимир Рущак - заместителем председателя правительства ДНР – министром промышленности и торговли ДНР, Артем Крамаренко - заместителем председателя правительства ДНР – министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР.Ранее Пушилин объявил об изменении структуры правительства республики и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями. Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.
https://ria.ru/20221108/dnr-1830021066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Политика, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР
Врио главы ДНР Пушилин назначил новых заместителей председателя правительства республики
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах
.
"Указом врио главы ДНР №14 от 11 ноября 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении. Согласно указам, новыми первыми зампредами правительства ДНР назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева назначены зампредами правительства ДНР.
Кроме того, Денис Цуканов назначен заместителем председателя правительства ДНР – руководителем аппарата правительства ДНР, Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР, Владимир Рущак - заместителем председателя правительства ДНР – министром промышленности и торговли ДНР, Артем Крамаренко - заместителем председателя правительства ДНР – министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
Ранее Пушилин объявил об изменении структуры правительства республики и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями. Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.