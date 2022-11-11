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Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
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Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T16:34
2022-11-11T16:34
политика
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах."Указом врио главы ДНР №14 от 11 ноября 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении. Согласно указам, новыми первыми зампредами правительства ДНР назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева назначены зампредами правительства ДНР.Кроме того, Денис Цуканов назначен заместителем председателя правительства ДНР – руководителем аппарата правительства ДНР, Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР, Владимир Рущак - заместителем председателя правительства ДНР – министром промышленности и торговли ДНР, Артем Крамаренко - заместителем председателя правительства ДНР – министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР.Ранее Пушилин объявил об изменении структуры правительства республики и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями. Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.
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политика, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Политика, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
16:34 11.11.2022
 
Пушилин назначил новых зампредов правительства ДНР

Врио главы ДНР Пушилин назначил новых заместителей председателя правительства республики

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкМестные жители на одной из улиц в Донецке
Местные жители на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Местные жители на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил новых двух первых заместителей и заместителей председателя правительства ДНР, говорится в соответствующих указах.
"Указом врио главы ДНР №14 от 11 ноября 2022 года Солнцев Евгений Александрович назначен первым заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении. Согласно указам, новыми первыми зампредами правительства ДНР назначены Евгений Солнцев и Рустам Мингазов. Владимир Ежиков и Татьяна Переверзева назначены зампредами правительства ДНР.
Кроме того, Денис Цуканов назначен заместителем председателя правительства ДНР – руководителем аппарата правительства ДНР, Андрей Чертков назначен заместителем председателя правительства ДНР – министром угля и энергетики ДНР, Владимир Рущак - заместителем председателя правительства ДНР – министром промышленности и торговли ДНР, Артем Крамаренко - заместителем председателя правительства ДНР – министром агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
Ранее Пушилин объявил об изменении структуры правительства республики и о введении дополнительных должностей вице-премьеров с соответствующими полномочиями. Такой шаг Пушилин объяснил жалобами чиновников на нехватку полномочий для принятия необходимых решений на местах, чем они оправдывали отсутствие необходимых результатов.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
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Пушилин освободил от должности зампреда правительства ДНР Антонова
 
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