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Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:01
2022-11-11T15:01
2022-11-11T15:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
красногоровка
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.35 украинские войска выпустили по Яковлевке три снаряда калибром 155 миллиметров, а в 14.05 и 14.25 по Ясиноватой - 11 снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 13.45 украинские войска обстреляли Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221110/spetsoperatsiya-1830534271.html
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донецкая народная республика, украина, красногоровка, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Красногоровка, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию республики