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Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 11.11.2022
Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T09:26
2022-11-11T09:26
2022-11-11T09:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки. Выпустив 135 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики: Донецк, Розовка, Жованка, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Кременец, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 34 обстрела со стороны украинских войск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки
Представительство ДНР: украинские войска за сутки выпустили 135 боеприпасов по республике