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Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки - РИА Новости, 11.11.2022

Украинские войска 33 раза обстреляли территорию ДНР за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:26

2022-11-11T09:26

2022-11-11T09:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 135 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял артиллерию 155, 152 и 122 миллиметра. На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 миллиметра. На горловском – РСЗО "Himars", артиллерию 155 и 152 миллиметра, танки. Выпустив 135 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы 13 населенных пунктов республики: Донецк, Розовка, Жованка, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Макеевка, Александровка, Кременец, Докучаевск.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 34 обстрела со стороны украинских войск.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, донбасс, вооруженные силы украины