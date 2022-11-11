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В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны украинских войск
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны украинских войск - РИА Новости, 11.11.2022
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны украинских войск
Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:22
2022-11-11T08:22
2022-11-11T08:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 10 ноября до 08.00 11 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще два мирных жителя получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: один человек погиб и двое ранены за сутки при обстрелах со стороны ВСУ