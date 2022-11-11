https://ria.ru/20221111/dnepr-1830898125.html

Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:17

2022-11-11T17:17

2022-11-11T23:07

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны.В ведомстве уточнили, что за двое суток продвижение украинской армии на некоторых направлениях составило не более десяти километров. Хотя противник пытается сорвать переброску российских войск, потерь личного состава, вооружений и военной техники не допущено, подчеркнули в Минобороны. Все попытки нанести по группировке ракетные удары отражены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе перехвачены 33 снаряда американской системы залпового огня HIMARS.Таким образом, удалось вывести на левый берег Днепра более 30 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. В Минобороны отметили, что ни одной единицы вооружений на правом берегу не оставлено, вся техника, подлежащая ремонту, вывезена и ремонтники уже приступили к ее обслуживанию.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы, а также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html

https://ria.ru/20221111/kherson-1830680062.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины