17:17 11.11.2022 (обновлено: 23:07 11.11.2022)
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российские войска наносят огневое поражение скоплениям ВСУ на правом берегу Днепра
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в Херсонской области
Военнослужащие России в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что за двое суток продвижение украинской армии на некоторых направлениях составило не более десяти километров.
"Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", — говорится в сводке.
Хотя противник пытается сорвать переброску российских войск, потерь личного состава, вооружений и военной техники не допущено, подчеркнули в Минобороны. Все попытки нанести по группировке ракетные удары отражены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе перехвачены 33 снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Таким образом, удалось вывести на левый берег Днепра более 30 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. В Минобороны отметили, что ни одной единицы вооружений на правом берегу не оставлено, вся техника, подлежащая ремонту, вывезена и ремонтники уже приступили к ее обслуживанию.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы, а также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.