Рейтинг@Mail.ru
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830898125.html
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра
Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:17
2022-11-11T23:07
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829445916_449:0:2665:1246_1920x0_80_0_0_6b07ed791946141d8676077ad7b9a67c.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны.В ведомстве уточнили, что за двое суток продвижение украинской армии на некоторых направлениях составило не более десяти километров. Хотя противник пытается сорвать переброску российских войск, потерь личного состава, вооружений и военной техники не допущено, подчеркнули в Минобороны. Все попытки нанести по группировке ракетные удары отражены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе перехвачены 33 снаряда американской системы залпового огня HIMARS.Таким образом, удалось вывести на левый берег Днепра более 30 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. В Минобороны отметили, что ни одной единицы вооружений на правом берегу не оставлено, вся техника, подлежащая ремонту, вывезена и ремонтники уже приступили к ее обслуживанию.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы, а также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221110/kherson-1830400614.html
https://ria.ru/20221111/kherson-1830680062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829445916_600:0:2569:1477_1920x0_80_0_0_bcf8cef7d4fa42beb24331109d0ab816.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
17:17 11.11.2022 (обновлено: 23:07 11.11.2022)
 
Российские войска наносят удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Российские войска наносят огневое поражение скоплениям ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие России в Херсонской области
Военнослужащие России в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие России в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российская армия наносит огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных на правом берегу Днепра, заявило Министерство обороны.
В ведомстве уточнили, что за двое суток продвижение украинской армии на некоторых направлениях составило не более десяти километров.
"Огнем российской артиллерии, ударами авиации и применением минно-взрывных заграждений подразделения ВСУ остановлены на удалении 30-40 километров от района переправ через реку Днепр", — говорится в сводке.
Хотя противник пытается сорвать переброску российских войск, потерь личного состава, вооружений и военной техники не допущено, подчеркнули в Минобороны. Все попытки нанести по группировке ракетные удары отражены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том числе перехвачены 33 снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Сотрудник военной полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
После Херсона России предстоит ответить на проклятый вопрос своей истории
Таким образом, удалось вывести на левый берег Днепра более 30 тысяч военнослужащих и около пяти тысяч единиц вооружения и техники, а также материальное имущество. В Минобороны отметили, что ни одной единицы вооружений на правом берегу не оставлено, вся техника, подлежащая ремонту, вывезена и ремонтники уже приступили к ее обслуживанию.
Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение об обороне на левом берегу Днепра, чтобы сохранить жизни военных и боеспособность. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки.
Светомаскировка и темное время суток: как проходил переход войск РФ на левый берег Днепра - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
На левобережье Херсонской области выстраивают надежную линию обороны
Как отметил Суровикин, ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины. Это может спровоцировать затопление, которое повлечет значительные жертвы, а также грозит изоляцией войск на правом берегу Днепра, если их оттуда не вывести. Помимо этого, расположенная под Херсоном группировка сталкивается с трудностями в снабжении из-за ударов украинской артиллерии по транспортным коридорам.
Потери противника с августа по сентябрь на этом участке линии соприкосновения составили более 9,5 тысячи человек убитыми и ранеными, у российских войск они в семь-восемь раз меньше.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала