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Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830853861.html
Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра
Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра
Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:51
2022-11-11T16:32
специальная военная операция на украине
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
новая каховка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
днепр (река)
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района, сообщили РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев и представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.Корреспондент РИА Новости побывал на центральной площади Новой Каховки, откуда отъезжают автобусы с жителями региона, пожелавшими выехать в другие районы России в связи с обострением ситуации и участившимися обстрелами со стороны украинских войск."Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сказал Леонтьев, комментируя вывоз жителей.По его словам, всего 105 граждан, как из числа жителей Новокаховского района, так и 60 человек, вывезенных накануне с правого берега Днепра из Бериславского района, отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России.Глава администрации сообщил, что на сегодняшний день из Новокаховского района вывезены около 3 тысяч человек. По словам Леонтьева, эти 3 тысячи вывезли сотрудники МЧС, а еще очень многие выезжают своим транспортом, и их "точно так же доброжелательно принимают сначала в Крыму, а потом дальше на Кавказе"."Автобусы МЧС, которые прибывают из Крыма, организованно вывозят наших граждан в Джанкой с последующей перевозкой их в Туапсе в санатории. Люди, которые уже уехали, выходят на связь, благодарят", - рассказал Руслан Агаев.По его словам, в связи с участившимися и более интенсивным ракетными обстрелами со стороны украинских войск все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома отпали.Агаев сообщил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжится."У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - сказал Агаев.По его словам, населенные пункты объезжают автобусы, потом людей привозят на площадь, где находится городская администрация, а затем пересаживают на автобусы МЧС.
https://ria.ru/20221111/ges-1830848097.html
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херсонская область
новая каховка
днепр (река)
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владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , новая каховка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Новая Каховка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Днепр (река)
15:51 11.11.2022 (обновлено: 16:32 11.11.2022)
 
Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра

Вывоз жителей Херсонской области продолжается и с левого, и с правого берега Днепра

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района, сообщили РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев и представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
Корреспондент РИА Новости побывал на центральной площади Новой Каховки, откуда отъезжают автобусы с жителями региона, пожелавшими выехать в другие районы России в связи с обострением ситуации и участившимися обстрелами со стороны украинских войск.
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"Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сказал Леонтьев, комментируя вывоз жителей.
По его словам, всего 105 граждан, как из числа жителей Новокаховского района, так и 60 человек, вывезенных накануне с правого берега Днепра из Бериславского района, отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России.
Глава администрации сообщил, что на сегодняшний день из Новокаховского района вывезены около 3 тысяч человек. По словам Леонтьева, эти 3 тысячи вывезли сотрудники МЧС, а еще очень многие выезжают своим транспортом, и их "точно так же доброжелательно принимают сначала в Крыму, а потом дальше на Кавказе".
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"Автобусы МЧС, которые прибывают из Крыма, организованно вывозят наших граждан в Джанкой с последующей перевозкой их в Туапсе в санатории. Люди, которые уже уехали, выходят на связь, благодарят", - рассказал Руслан Агаев.
По его словам, в связи с участившимися и более интенсивным ракетными обстрелами со стороны украинских войск все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома отпали.
Агаев сообщил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжится.
"У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - сказал Агаев.
По его словам, населенные пункты объезжают автобусы, потом людей привозят на площадь, где находится городская администрация, а затем пересаживают на автобусы МЧС.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьНовая КаховкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Днепр (река)
 
 
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