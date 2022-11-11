https://ria.ru/20221111/dnepr-1830853861.html

Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра

Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

Вывоз жителей Херсонской области продолжается с обоих берегов Днепра

Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:51

2022-11-11T15:51

2022-11-11T16:32

специальная военная операция на украине

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

новая каховка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

днепр (река)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826222064_0:181:3120:1937_1920x0_80_0_0_7631399539059772ac038a894f7cbaee.jpg

НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 11 ноя - РИА Новости. Вывоз мирного населения Херсонской области продолжается как из 15-километровой зоны левобережья Днепра, так и с правого берега Днепра из Бериславского района, сообщили РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев и представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.Корреспондент РИА Новости побывал на центральной площади Новой Каховки, откуда отъезжают автобусы с жителями региона, пожелавшими выехать в другие районы России в связи с обострением ситуации и участившимися обстрелами со стороны украинских войск."Большинство жителей города за минувшую ночь поняли целесообразность и своевременность этого мероприятия, потому что и вечер, и ночь были крайне неспокойные: прилеты, ракетные и артиллерийские обстрелы города были. Мирные районы пострадали, учреждения здравоохранения в том числе попали под обстрелы, поэтому люди приняли правильное решение", - сказал Леонтьев, комментируя вывоз жителей.По его словам, всего 105 граждан, как из числа жителей Новокаховского района, так и 60 человек, вывезенных накануне с правого берега Днепра из Бериславского района, отправятся сегодня в Джанкой и Геническ в пункты временного размещения, откуда они будут переправлены в другие регионы России.Глава администрации сообщил, что на сегодняшний день из Новокаховского района вывезены около 3 тысяч человек. По словам Леонтьева, эти 3 тысячи вывезли сотрудники МЧС, а еще очень многие выезжают своим транспортом, и их "точно так же доброжелательно принимают сначала в Крыму, а потом дальше на Кавказе"."Автобусы МЧС, которые прибывают из Крыма, организованно вывозят наших граждан в Джанкой с последующей перевозкой их в Туапсе в санатории. Люди, которые уже уехали, выходят на связь, благодарят", - рассказал Руслан Агаев.По его словам, в связи с участившимися и более интенсивным ракетными обстрелами со стороны украинских войск все сомнения в необходимости покинуть на время свои дома отпали.Агаев сообщил, что перемещение мирного населения с правого берега Днепра производится ежедневно, организованный выезд граждан продолжится."У нас работает приемная, горячая линия, по которой люди записываются. Мы силами администрации наладили маршрут по населенным пунктам, а в Новокаховский муниципальный округ входят девять населенных пунктов, кроме Новой Каховки", - сказал Агаев.По его словам, населенные пункты объезжают автобусы, потом людей привозят на площадь, где находится городская администрация, а затем пересаживают на автобусы МЧС.

https://ria.ru/20221111/ges-1830848097.html

https://ria.ru/20221111/naemnik-1830797629.html

херсонская область

новая каховка

днепр (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , новая каховка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днепр (река)