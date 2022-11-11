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ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра

ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022

ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра

Российские войска во время переброски на левый берег Днепра и перевозки мирного населения отразили в воздухе 33 реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T13:12

2022-11-11T13:12

2022-11-11T13:23

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска во время переброски на левый берег Днепра и перевозки мирного населения отразили в воздухе 33 реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS, поставленных из США, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05:00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет. Также осуществлялась эвакуации мирного населения, пожелавшего покинуть правый берег."Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830764204.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность