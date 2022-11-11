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ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/dnepr-1830761692.html
ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра
ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра - РИА Новости, 11.11.2022
ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра
Российские войска во время переброски на левый берег Днепра и перевозки мирного населения отразили в воздухе 33 реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:12
2022-11-11T13:23
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска во время переброски на левый берег Днепра и перевозки мирного населения отразили в воздухе 33 реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS, поставленных из США, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05:00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет. Также осуществлялась эвакуации мирного населения, пожелавшего покинуть правый берег."Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830764204.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность
13:12 11.11.2022 (обновлено: 13:23 11.11.2022)
 
ВСУ пытались сорвать перевозку мирного населения на левый берег Днепра

Российская ПВО отразила 33 украинских снаряда во время перехода на левый берег Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ в Херсонской области
Военнослужащие РФ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Российские войска во время переброски на левый берег Днепра и перевозки мирного населения отразили в воздухе 33 реактивных снаряда украинских РСЗО HIMARS, поставленных из США, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, переброска группировки российских войск с правого берега Днепра на левый на Херсонском направлении была завершена в 05:00 мск, при этом потерь в технике и личном составе нет. Также осуществлялась эвакуации мирного населения, пожелавшего покинуть правый берег.
"Противник в течение ночи попытался сорвать перевозку мирного населения и переброску войск на левый берег Днепра. По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня HIMARS. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 28 реактивных снарядов. Еще пять реактивных снарядов успешно отклонены от целей средствами радиоэлектронной борьбы", - сказали в ведомстве.
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