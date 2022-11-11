https://ria.ru/20221111/detdom-1830965439.html
Львова-Белова проконтролирует дело об истязаниях в детдоме под Воронежем
Львова-Белова проконтролирует дело об истязаниях в детдоме под Воронежем - РИА Новости, 11.11.2022
Львова-Белова проконтролирует дело об истязаниях в детдоме под Воронежем
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль дело о истязании после публикации о ситуации в Бутурлиновском... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T21:09
2022-11-11T21:09
2022-11-11T21:09
здоровье - общество
мария львова-белова
воронеж
россия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
дети
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль дело о истязании после публикации о ситуации в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей в Воронежской области.В СК 8 ноября сообщили, что после получения информации о нарушении прав детей выезжали в этот детдом. В ведомстве сообщили, что в тот момент следователи не нашли подтверждения информации, телесных повреждений у детей обнаружено не было. Однако в СК отметили, что в связи с наличием фотографий и в целях проверки информации следственным путем было возбуждено уголовное дело об истязании."Фото привязанных к кроватям воспитанников Бутурлиновского детского дома-интерната шокировали общественность. Включая меня… Держу дело на контроле. Самые активные действия в выяснении обстоятельств попросила осуществить уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Попову", – написала Львова-Белова в Telegram.По ее словам, снимки она получила до их появления в интернете и обратилась в Следственный комитет "с просьбой о срочной проверке"."Практика показывает, что обнаружить такого рода нарушения очень сложно. Особенно если речь о детях, и тем более с инвалидностью. Которые, во-первых, не всегда могут распознать насилие, а, во-вторых, не всегда способны обратиться к кому-то вовне за помощью. При том, что весьма зависимы от персонала", – отметила детский омбудсмен.Она подчеркнула, что в учреждениях с большим количеством подопечных "всегда остается существенный риск" пренебрежения нуждами детей.Она отметила, что в таких учреждениях ситуация усугубляется и отсутствием у сотрудников соответствующей подготовки и культуры."Уверена, что такие сегрегационные формы жизнеустройства детей и взрослых в нашей стране должны уходить в прошлое", – написала уполномоченный.
https://ria.ru/20211015/detdom-1754690457.html
https://ria.ru/20220712/telo-1802029008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, мария львова-белова, воронеж, россия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), дети
Здоровье - Общество, Мария Львова-Белова, Воронеж, Россия, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дети
Львова-Белова проконтролирует дело об истязаниях в детдоме под Воронежем
Львова-Белова взяла на контроль дело о возможных истязаниях в Бутурлиновском детдоме
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль дело о истязании после публикации о ситуации в Бутурлиновском детском доме-интернате
для умственно-отсталых детей в Воронежской области.
В СК
8 ноября сообщили, что после получения информации о нарушении прав детей выезжали в этот детдом. В ведомстве сообщили, что в тот момент следователи не нашли подтверждения информации, телесных повреждений у детей обнаружено не было. Однако в СК отметили, что в связи с наличием фотографий и в целях проверки информации следственным путем было возбуждено уголовное дело об истязании.
"Фото привязанных к кроватям воспитанников Бутурлиновского детского дома-интерната шокировали общественность. Включая меня… Держу дело на контроле. Самые активные действия в выяснении обстоятельств попросила осуществить уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирину Попову", – написала Львова-Белова в Telegram.
По ее словам, снимки она получила до их появления в интернете и обратилась в Следственный комитет "с просьбой о срочной проверке".
"Практика показывает, что обнаружить такого рода нарушения очень сложно. Особенно если речь о детях, и тем более с инвалидностью. Которые, во-первых, не всегда могут распознать насилие, а, во-вторых, не всегда способны обратиться к кому-то вовне за помощью. При том, что весьма зависимы от персонала", – отметила детский омбудсмен.
Она подчеркнула, что в учреждениях с большим количеством подопечных "всегда остается существенный риск" пренебрежения нуждами детей.
"Что же на самом деле произошло, еще предстоит выяснить. Даже если это была постановка, такие "шутки" недопустимы. Десять лет назад в этом интернате уже были установлены подобного рода нарушения в ходе проверки сотрудниками аппарата уполномоченного", – добавила омбудсмен.
Она отметила, что в таких учреждениях ситуация усугубляется и отсутствием у сотрудников соответствующей подготовки и культуры.
"Уверена, что такие сегрегационные формы жизнеустройства детей и взрослых в нашей стране должны уходить в прошлое", – написала уполномоченный.