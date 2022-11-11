https://ria.ru/20221111/delo-1830975950.html

После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело

После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.11.2022

После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T22:47

2022-11-11T22:47

2022-11-11T22:47

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.Ранее сообщалось, что бензовоз в Раменском загорелся во время слива топлива. Погиб заправщик бензовоза, один человек госпитализирован. Отмечалось, что сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей."Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины, в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221111/pozhar-1830965951.html

раменское

московская область (подмосковье)

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия