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После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.11.2022
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После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело
После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело - РИА Новости, 11.11.2022
После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T22:47
2022-11-11T22:47
происшествия
раменское
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.Ранее сообщалось, что бензовоз в Раменском загорелся во время слива топлива. Погиб заправщик бензовоза, один человек госпитализирован. Отмечалось, что сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей."Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины, в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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раменское
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, раменское, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Раменское, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
22:47 11.11.2022
 
После возгорания бензовоза в Раменском возбудили уголовное дело

СК: после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском возбудили уголовное дело

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после возгорания бензовоза в подмосковном Раменском, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
Ранее сообщалось, что бензовоз в Раменском загорелся во время слива топлива. Погиб заправщик бензовоза, один человек госпитализирован. Отмечалось, что сгорели два склада, а также шесть грузовых автомобилей.
"Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего гибель мужчины, в результате пожара, произошедшего в частном автосервисе (ч. 2 ст. 216 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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