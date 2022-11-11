https://ria.ru/20221111/delfiny-1830849415.html

В Севастополе продолжаются поиски выброшенных в море дельфинов

В Севастополе продолжаются поиски выброшенных в море дельфинов - РИА Новости, 11.11.2022

В Севастополе продолжаются поиски выброшенных в море дельфинов

Минприроды Кубани обратилось к жителям региона, сообщив, что поиски выброшенных в Севастополе афалин продолжаются, при обнаружении министерство просит кубанцев... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:40

2022-11-11T15:40

2022-11-11T15:40

происшествия

михаил развожаев

севастополь

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Минприроды Кубани обратилось к жителям региона, сообщив, что поиски выброшенных в Севастополе афалин продолжаются, при обнаружении министерство просит кубанцев сообщить местоположение дельфинов.В минувшую среду очевидцы сняли видео, как неизвестные выбрасывали в море дельфинов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что их выбросил владелец дельфинария - по его словам, четверо млекопитающих, которых выпустили в море, больше 10 лет прожили в неволе. Утром в четверг был организован поиск дельфинов в акватории. Полиция завела уголовное дело по факту жестокого обращения с животными."Уважаемые жители и гости Кубани! …Настоятельно просим вас при обнаружении местанахождения млекопитающих и подозрительных действий в отношении них сообщить любую информацию в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее Развожаев сообщил, что ученые, неравнодушные севастопольцы и волонтеры ведут наблюдение на береговой полосе севастопольских бухт. Каждое сообщение не остается без внимания, но пока результатов нет. По его словам, координируют поисково-наблюдательные мероприятия МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя. При этом губернатор считает, что поиски дельфинов нужно продолжить.Развожаев отмечал, что, исходя из слов специалистов, дельфины погибнут в открытом море, так как привыкли к абсолютно другим условиям, поэтому не должны уплыть далеко и будут держаться ближе к берегу, где вода теплее. При этом Развожаев также считает, что афалины также могут быть обнаружены и за пределами Севастопольской бухты.

https://ria.ru/20221111/ges-1830707481.html

https://ria.ru/20221109/tigritsa-1830194901.html

севастополь

республика крым

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происшествия, михаил развожаев, севастополь, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым