https://ria.ru/20221111/dacha-1830641827.html
Названа категория дачников, чьи участки привлекают воров
Названа категория дачников, чьи участки привлекают воров - РИА Новости, 11.11.2022
Названа категория дачников, чьи участки привлекают воров
Поздней осенью в дачных поселках возрастает число краж, предупредил в интервью радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T02:16
2022-11-11T02:16
2022-11-11T02:17
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поздней осенью в дачных поселках возрастает число краж, предупредил в интервью радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. Он объяснил, какие участки привлекают злоумышленников чаще всего.Владельцы дач, летом нанимающие незнакомых строителей по объявлениям в интернете, в конце зимы и начале осени больше других рискуют стать жертвами воровства, считает эксперт.По его словам , нанятые таким образом строители могут не только плохо выполнить работу, но и оказаться злоумышленниками."Среди них попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где что плохо лежит на дачном участке — какие замки, какая техника. Поработав день, два или неделю, они могут наведаться по окончании дачного периода. Обычно это ноябрь и декабрь. Такие залетные строители уже прекрасно знают, на каком доме установлена видеокамера, а где стоит муляж (видеокамеры. — Прим. ред.), где живет собака, которая перебудит округу, и в каком доме или гараже есть чем поживиться", — объяснил собеседник.Собственники загородных участков, привыкшие не скрывать своего материального благополучия и показывать имущество посторонним, тоже могут пострадать от кражи, полагает он.Если же говорить о дачных поселках, а не о конкретных участках, то злоумышленники скорее заинтересуются тем местом, где с ноября по май никто не живет, продолжил он. Порядок, хорошее освещение и очищенные от снега дороги делают территорию менее привлекательной для потенциальных воров, добавил эксперт."Риски взлома повышаются, когда в поселке нет признаков жизни. Желательно, чтобы зимой территория была освещена, а дороги почищены, тогда возникает впечатление, что в поселке кто-то живет, хотя бы охранник. Когда на территории поселка порядок, это отпугивает потенциальных жуликов", — такое мнение высказал эксперт.
https://ria.ru/20221019/shtrafy-1825006554.html
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общество, жилье, россия
02:16 11.11.2022 (обновлено: 02:17 11.11.2022)
Названа категория дачников, чьи участки привлекают воров
Эксперт Мезенцев: найм незнакомых строителей по объявлению летом опасен из-за риска кражи
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Поздней осенью в дачных поселках возрастает число краж, предупредил в интервью
радио Sputnik директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. Он объяснил, какие участки привлекают злоумышленников чаще всего.
Владельцы дач, летом нанимающие незнакомых строителей по объявлениям в интернете, в конце зимы и начале осени больше других рискуют стать жертвами воровства, считает эксперт.
"Есть строители, которые работают на территории одного дачного товарищества из года в год, и с ними проблем не возникает. Но иногда собственники участков приглашают непроверенных специалистов — по объявлениям в интернете", – отметил Мезенцев
По его словам , нанятые таким образом строители могут не только плохо выполнить работу, но и оказаться злоумышленниками.
"Среди них попадаются те, кто не столько работает, сколько смотрит, где что плохо лежит на дачном участке — какие замки, какая техника. Поработав день, два или неделю, они могут наведаться по окончании дачного периода. Обычно это ноябрь и декабрь. Такие залетные строители уже прекрасно знают, на каком доме установлена видеокамера, а где стоит муляж (видеокамеры. — Прим. ред.), где живет собака, которая перебудит округу, и в каком доме или гараже есть чем поживиться", — объяснил собеседник.
Собственники загородных участков, привыкшие не скрывать своего материального благополучия и показывать имущество посторонним, тоже могут пострадать от кражи, полагает он.
"Счастье любит тишину, то же самое касается дачного имущества", — уверен Мезенцев.
Если же говорить о дачных поселках, а не о конкретных участках, то злоумышленники скорее заинтересуются тем местом, где с ноября по май никто не живет, продолжил он. Порядок, хорошее освещение и очищенные от снега дороги делают территорию менее привлекательной для потенциальных воров, добавил эксперт.
"Риски взлома повышаются, когда в поселке нет признаков жизни. Желательно, чтобы зимой территория была освещена, а дороги почищены, тогда возникает впечатление, что в поселке кто-то живет, хотя бы охранник. Когда на территории поселка порядок, это отпугивает потенциальных жуликов", — такое мнение высказал эксперт.