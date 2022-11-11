Рейтинг@Mail.ru
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 11.11.2022
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования
Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:08
2022-11-11T10:13
игорь чуян
черногория
россия
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830684145_0:48:2924:1693_1920x0_80_0_0_b0de60c179e82859f6ddf22223eb77b0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах в пятницу."Власти Черногории отказались выдавать Чуяна по запросу Российской Федерации", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Игорь Чуян был бенефициаром "ОФК банка", признанного банкротом еще в 2018 году и завязанного на кредитование алкогольной отрасли. Некогда он входил в топ-200 банков России по размеру активов.Басманный суд Москвы в 2018 году заочно арестовал Чуяна по обвинению в незаконном выводе из банка 30 миллиардов рублей. Предполагаемый исполнитель схемы, на тот момент председатель правления "ОФК банка" Николай Гордеев, сейчас ожидает суда. В ходе махинаций, полагает следствие, с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Именно из-за этой схемы, по оценке следствия, кредитное учреждение обанкротилось и лишилось лицензии. Это произошло в 2016-2017 годах, когда Чуян еще был директором регулятора. Росалкогольрегулирование он возглавлял около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.Как сообщали РИА Новости в Высшем суде в Подгорице, Чуян в Черногории жил по паспорту гражданина Украины на другую фамилию.
https://ria.ru/20211117/ismailov-1759431868.html
https://ria.ru/20220801/prestupniki-1806316025.html
черногория
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830684145_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_ba79228a96fea7a04760226f4e319a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь чуян, черногория, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия
Игорь Чуян, Черногория, Россия, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование), Происшествия
10:08 11.11.2022 (обновлено: 10:13 11.11.2022)
 
Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкИгорь Чуян
Игорь Чуян - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Игорь Чуян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах в пятницу.
"Власти Черногории отказались выдавать Чуяна по запросу Российской Федерации", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Президент группы АСТ Тельман Исмаилов - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября 2021, 12:11
Россия попросила Черногорию отменить решение об убежище для Исмаилова
Игорь Чуян был бенефициаром "ОФК банка", признанного банкротом еще в 2018 году и завязанного на кредитование алкогольной отрасли. Некогда он входил в топ-200 банков России по размеру активов.
Басманный суд Москвы в 2018 году заочно арестовал Чуяна по обвинению в незаконном выводе из банка 30 миллиардов рублей. Предполагаемый исполнитель схемы, на тот момент председатель правления "ОФК банка" Николай Гордеев, сейчас ожидает суда. В ходе махинаций, полагает следствие, с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Именно из-за этой схемы, по оценке следствия, кредитное учреждение обанкротилось и лишилось лицензии. Это произошло в 2016-2017 годах, когда Чуян еще был директором регулятора. Росалкогольрегулирование он возглавлял около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.
Как сообщали РИА Новости в Высшем суде в Подгорице, Чуян в Черногории жил по паспорту гражданина Украины на другую фамилию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:26
Россия с марта получила 60 отказов от стран Запада в выдаче преступников
 
Игорь ЧуянЧерногорияРоссияФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала