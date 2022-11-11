https://ria.ru/20221111/chuyan-1830682752.html

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования - РИА Новости, 11.11.2022

Черногория отказалась выдать России экс-главу Росалкогольрегулирования

Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, сообщил РИА... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:08

2022-11-11T10:08

2022-11-11T10:13

игорь чуян

черногория

россия

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Черногории отказались выдавать России экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, обвиняемого в махинациях на десятки миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в российских правоохранительных органах в пятницу."Власти Черногории отказались выдавать Чуяна по запросу Российской Федерации", - сказал собеседник агентства, не уточняя детали. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.Игорь Чуян был бенефициаром "ОФК банка", признанного банкротом еще в 2018 году и завязанного на кредитование алкогольной отрасли. Некогда он входил в топ-200 банков России по размеру активов.Басманный суд Москвы в 2018 году заочно арестовал Чуяна по обвинению в незаконном выводе из банка 30 миллиардов рублей. Предполагаемый исполнитель схемы, на тот момент председатель правления "ОФК банка" Николай Гордеев, сейчас ожидает суда. В ходе махинаций, полагает следствие, с подконтрольными компаниями заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга. Именно из-за этой схемы, по оценке следствия, кредитное учреждение обанкротилось и лишилось лицензии. Это произошло в 2016-2017 годах, когда Чуян еще был директором регулятора. Росалкогольрегулирование он возглавлял около десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск.Как сообщали РИА Новости в Высшем суде в Подгорице, Чуян в Черногории жил по паспорту гражданина Украины на другую фамилию.

https://ria.ru/20211117/ismailov-1759431868.html

https://ria.ru/20220801/prestupniki-1806316025.html

черногория

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

игорь чуян, черногория, россия, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), происшествия