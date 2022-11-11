https://ria.ru/20221111/chelyabinsk-1830660247.html

В Челябинске построят манеж с футбольным полем, сообщили власти региона

В Челябинске построят манеж с футбольным полем, сообщили власти региона - РИА Новости, 11.11.2022

В Челябинске построят манеж с футбольным полем, сообщили власти региона

Универсальный манеж "Арена Челябинск", рассчитанный на 3 тысячи зрителей, с футбольным полем и беговыми дорожкам построят в Челябинске к осени 2025 года,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T07:13

2022-11-11T07:13

2022-11-11T12:11

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Универсальный манеж "Арена Челябинск", рассчитанный на 3 тысячи зрителей, с футбольным полем и беговыми дорожкам построят в Челябинске к осени 2025 года, сообщила пресс-служба правительства региона.Глава региона Алексей Текслер принял участие в подписании соглашения о строительстве универсального манежа "Арена Челябинск", концессионное соглашение заключено между министерством по физической культуре и спорту Челябинской области и АО "Челябинский цинковый завод"."Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике", - цитирует пресс-служба слова Текслера.Глава региона сообщил, что объект важен, востребован и "поможет нам более эффективно вовлекать в занятия спортом в первую очередь молодёжь. "Мы также планируем, что и наш основной футбольный клуб "Челябинск" будет проводить свои официальные игры на этом поле", - отметил губернатор.По данным пресс-службы, сейчас завершается проектирование манежа, после чего он должен пройти Госэкспертизу (ориентировочно до февраля следующего года). Начало строительства запланировано на весну 2023 года, готовность – осень 2025 года, поясняется в сообщении.В универсальном манеже "Арена Челябинск" кроме соревнований по футболу можно будет круглый год проводить все виды соревнований по легкой атлетике любого уровня, в том числе международного, а также культурно-массовые мероприятия, добавляет пресс-служба.Также спортом смогут заниматься все желающие жители региона, для детей занятия будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.Генеральный директор АО "Челябинский цинковый завод" Павел Избрехт добавил, что для предприятия характерно ответственное отношение к социальным проектам на тех территориях, где присутствуют предприятия компании. "Мы реализуем много инициатив. Строительство универсального манежа было инициативой Алексея Леонидовича (Текслера), и мы ее поддержали. Сотрудники цинкового завода живут в Челябинске, мы хотим, чтобы город развивался, был красивым и комфортным", - цитирует пресс-служба слова Избрехта.Министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб пояснил, что этот объект может стать базовым для футбольной команды "Челябинск". По его словам, каждый уровень футбольной лиги предполагает свои требования к стадиону. "Сейчас футбольный клуб "Челябинск" выступает в ФНЛ-2, тот объект, который был презентован, позволит команде выступать и в ФНЛ-1", - сказал он журналистам.Также Гриб добавил, что в этом году в Челябинске откроется 3 новых спортивных объекта – 25-метровая ванна в бассейне "Строитель", тренировочный каток "Трактор" и региональный центр по хоккею, также есть планы на следующий год по строительству новых спортивных объектов, в том числе в Троицке и Катав-Ивановске.По данным пресс-службы правительства региона, универсальный манеж "Арена Челябинск" будет расположен на Университетской набережной и будет состоять из полноразмерного футбольного поля 105х68 метров, круговых беговых дорожек длиной 400 метров, секторов для занятия дисциплинами легкой атлетики (прыжки в длину, высоту и прыжки с шестом, сектор для толкания ядра, метания диска и молота). Манеж рассчитан на 3000 зрителей, в административно-бытовой части размещены гардероб, буфеты; предусмотрены стоянки для легковых автомобилей и автобусов. В том числе будет обеспечен доступ и для маломобильных групп населения. Для организации единого комплексного пространства городские власти профинансируют строительство площадок для воркаута и открытых футбольных полей рядом с манежем.

https://ria.ru/20221013/raboty-1823843179.html

https://ria.ru/20221019/zhile-1825064692.html

https://ria.ru/20220523/shkoly-1790227716.html

челябинск

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общество, алексей текслер, александр грибов, челябинск, россия