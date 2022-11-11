Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным" - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/buduschee-1830908263.html
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным" - РИА Новости, 11.11.2022
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:31
2022-11-11T23:20
экономика
эльвира набиуллина
московская биржа
сергей швецов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно."Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет", — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии."Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она.Сергей Швецов в марте этого года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_52:0:1733:1261_1920x0_80_0_0_9d180e657e8182ff151fbcf23d74a26e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, московская биржа, сергей швецов
Экономика, Эльвира Набиуллина, Московская биржа, Сергей Швецов
17:31 11.11.2022 (обновлено: 23:20 11.11.2022)
 
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что будущее сейчас как никогда туманно

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно.
"Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет", — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии.
"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она.
Сергей Швецов в марте этого года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.
Выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 20:49
Лавров заявил, что сегодня решается будущее мирового порядка
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаМосковская биржаСергей Швецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала