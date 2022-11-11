https://ria.ru/20221111/buduschee-1830908263.html
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным" - РИА Новости, 11.11.2022
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T17:31
2022-11-11T17:31
2022-11-11T23:20
экономика
эльвира набиуллина
московская биржа
сергей швецов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно."Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет", — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии."Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она.Сергей Швецов в марте этого года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.
https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_52:0:1733:1261_1920x0_80_0_0_9d180e657e8182ff151fbcf23d74a26e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, московская биржа, сергей швецов
Экономика, Эльвира Набиуллина, Московская биржа, Сергей Швецов
17:31 11.11.2022 (обновлено: 23:20 11.11.2022)
Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что будущее сейчас как никогда туманно
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно.
"Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи
. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет", — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии.
"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она.
Сергей Швецов в марте этого года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.