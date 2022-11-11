https://ria.ru/20221111/buduschee-1830908263.html

Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"

Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным" - РИА Новости, 11.11.2022

Набиуллина назвала будущее "как никогда туманным"

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T17:31

2022-11-11T17:31

2022-11-11T23:20

экономика

эльвира набиуллина

московская биржа

сергей швецов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе форума Finopolis, что будущее в настоящее время как никогда туманно."Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти десять лет", — сказала она, представляя на форуме спикеров пленарной сессии."Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", — сказала она.Сергей Швецов в марте этого года покинул пост первого заместителя председателя Банка России.

https://ria.ru/20220924/lavrov-1819228652.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, эльвира набиуллина, московская биржа, сергей швецов