Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ
Times: премьер Британии Сунак планирует ввести строгую экономию для сокращения госрасходов
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует ввести строгую экономию для значительного сокращения госрасходов, в том числе за счет уменьшения финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортного сектора, сообщает газета Times.
По информации издания, премьер-министр и глава британского минфина Джереми Хант намерены замедлить рост госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7% до 1%. Как отмечает газета, это позволит британскому правительству закрыть в госбюджете "черную дыру" в размере 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов) к 2027-2028 годам и экономить около 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год.
"Сокращения больше всего коснутся незащищенных областей, таких как бюджет министерства внутренних дел, министерства юстиции, транспортного сектора и муниципалитетов", - говорится в сообщении.
В пятницу глава минфина Британии в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос журналиста о состоянии госбюджета, признался, что в государственных финансах Великобритании есть "очень значительный пробел".
Ранее сообщалось, что Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. Британское казначейство сообщало, что новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.