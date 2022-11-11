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Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
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Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ
Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует ввести строгую экономию для значительного сокращения госрасходов, в том числе за счет уменьшения... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:16
2022-11-11T12:16
риши сунак
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует ввести строгую экономию для значительного сокращения госрасходов, в том числе за счет уменьшения финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортного сектора, сообщает газета Times.По информации издания, премьер-министр и глава британского минфина Джереми Хант намерены замедлить рост госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7% до 1%. Как отмечает газета, это позволит британскому правительству закрыть в госбюджете "черную дыру" в размере 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов) к 2027-2028 годам и экономить около 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год."Сокращения больше всего коснутся незащищенных областей, таких как бюджет министерства внутренних дел, министерства юстиции, транспортного сектора и муниципалитетов", - говорится в сообщении.В пятницу глава минфина Британии в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос журналиста о состоянии госбюджета, признался, что в государственных финансах Великобритании есть "очень значительный пробел".Ранее сообщалось, что Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. Британское казначейство сообщало, что новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.
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риши сунак, джереми хант, великобритания, в мире
Риши Сунак, Джереми Хант, Великобритания, В мире
12:16 11.11.2022
 
Сунак планирует ввести экономию, чтобы сократить госрасходы, сообщили СМИ

Times: премьер Британии Сунак планирует ввести строгую экономию для сокращения госрасходов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует ввести строгую экономию для значительного сокращения госрасходов, в том числе за счет уменьшения финансирования школ, полиции, муниципалитетов и транспортного сектора, сообщает газета Times.
По информации издания, премьер-министр и глава британского минфина Джереми Хант намерены замедлить рост госрасходов после 2025 года с запланированных 3,7% до 1%. Как отмечает газета, это позволит британскому правительству закрыть в госбюджете "черную дыру" в размере 55 миллиардов фунтов (более 62 миллиардов долларов) к 2027-2028 годам и экономить около 25 миллиардов фунтов (более 28 миллиардов долларов) в год.
"Сокращения больше всего коснутся незащищенных областей, таких как бюджет министерства внутренних дел, министерства юстиции, транспортного сектора и муниципалитетов", - говорится в сообщении.
В пятницу глава минфина Британии в эфире телеканала Sky News, отвечая на вопрос журналиста о состоянии госбюджета, признался, что в государственных финансах Великобритании есть "очень значительный пробел".
Ранее сообщалось, что Сунак пересматривает вопрос о повышении налогов и значительном сокращении госрасходов на фоне улучшения состояния британских финансов. Британское казначейство сообщало, что новый глава министерства финансов Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план правительства 17 ноября.
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Риши СунакДжереми ХантВеликобританияВ мире
 
 
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