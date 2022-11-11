Рейтинг@Mail.ru
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей - РИА Новости, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221111/britaniya-1830732984.html
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей - РИА Новости, 11.11.2022
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей
Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:01
2022-11-11T12:08
в мире
british airways
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_0:316:2604:1781_1920x0_80_0_0_21b6960ff5f9df7cb8326b64ea7737f0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета Telegraph.Теперь членам экипажей самолетов компании вне зависимости от пола разрешат пользоваться косметикой, лаком для ногтей ярких цветов, а также носить накладные ресницы. Кроме того, мужчинам разрешат отращивать волосы ниже уровня шеи, но по правилам они должны быть собраны в пучок."Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновленные рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", - приводит Telegraph слова представителя компании.В 2021 году сотрудники British Airways из соображений инклюзивности перестали использовать обращение "дамы и господа" во время объявлений для пассажиров.
https://ria.ru/20221110/transgender-1830433077.html
https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_21:0:2457:1827_1920x0_80_0_0_a920e9be66e5bf1d1ac2cc9ba946fe81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, british airways, великобритания
В мире, British Airways, Великобритания
12:01 11.11.2022 (обновлено: 12:08 11.11.2022)
 
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей

Telegraph: мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж, яркий лак и длинные волосы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПассажирский самолет авиакомпании British Airways
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета Telegraph.
Теперь членам экипажей самолетов компании вне зависимости от пола разрешат пользоваться косметикой, лаком для ногтей ярких цветов, а также носить накладные ресницы. Кроме того, мужчинам разрешат отращивать волосы ниже уровня шеи, но по правилам они должны быть собраны в пучок.
Скриншот публикации Брайана Нгуена в социальной сети
Вчера, 11:22
Бывший мужчина победил в американском конкурсе красоты
"Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновленные рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", - приводит Telegraph слова представителя компании.
В 2021 году сотрудники British Airways из соображений инклюзивности перестали использовать обращение "дамы и господа" во время объявлений для пассажиров.
Репетиция в лондонском театре Icarus - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:31
Британцев разозлила "трансгендерно-нацистская" версия "Ромео и Джульетты"
 
В миреBritish AirwaysВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала