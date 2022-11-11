https://ria.ru/20221111/britaniya-1830732984.html
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей - РИА Новости, 11.11.2022
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей
Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T12:01
2022-11-11T12:01
2022-11-11T12:08
в мире
british airways
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_0:316:2604:1781_1920x0_80_0_0_21b6960ff5f9df7cb8326b64ea7737f0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета Telegraph.Теперь членам экипажей самолетов компании вне зависимости от пола разрешат пользоваться косметикой, лаком для ногтей ярких цветов, а также носить накладные ресницы. Кроме того, мужчинам разрешат отращивать волосы ниже уровня шеи, но по правилам они должны быть собраны в пучок."Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновленные рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", - приводит Telegraph слова представителя компании.В 2021 году сотрудники British Airways из соображений инклюзивности перестали использовать обращение "дамы и господа" во время объявлений для пассажиров.
https://ria.ru/20221110/transgender-1830433077.html
https://ria.ru/20221103/teatr-1829085707.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590228398_21:0:2457:1827_1920x0_80_0_0_a920e9be66e5bf1d1ac2cc9ba946fe81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, british airways, великобритания
В мире, British Airways, Великобритания
12:01 11.11.2022 (обновлено: 12:08 11.11.2022)
Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей
Telegraph: мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж, яркий лак и длинные волосы