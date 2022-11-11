https://ria.ru/20221111/britaniya-1830732984.html

Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей

Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей - РИА Новости, 11.11.2022

Мужчинам в экипажах British Airways разрешат макияж и лак для ногтей

Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T12:01

2022-11-11T12:01

2022-11-11T12:08

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Британская авиакомпания British Airways разрешит мужчинам, входящим в экипажи самолетов, носить макияж и длинные волосы, собранные в пучок, сообщает газета Telegraph.Теперь членам экипажей самолетов компании вне зависимости от пола разрешат пользоваться косметикой, лаком для ногтей ярких цветов, а также носить накладные ресницы. Кроме того, мужчинам разрешат отращивать волосы ниже уровня шеи, но по правилам они должны быть собраны в пучок."Мы работали с нашими людьми, чтобы создать обновленные рекомендации в области ухода за собой, красоты и аксессуаров, тем самым давая нашим коллегам возможность каждый день приходить на работу в лучшей, наиболее настоящей версии себя", - приводит Telegraph слова представителя компании.В 2021 году сотрудники British Airways из соображений инклюзивности перестали использовать обращение "дамы и господа" во время объявлений для пассажиров.

https://ria.ru/20221110/transgender-1830433077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, british airways, великобритания