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В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко - РИА Новости, 11.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html
В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко
В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко - РИА Новости, 11.11.2022
В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко
В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T10:07
2022-11-11T14:11
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
происшествия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.ЧП произошло утром в пятницу. Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу, жизни пострадавшего ничего не угрожает.По информации врио губернатора региона Евгения Балицкого, взрыв прогремел, когда Бойко вышел из подъезда. Чиновник получил легкую контузию. Поврежден фасад многоквартирного дома, на нескольких этажах выбило окна.Как сообщили в СК, взрывное устройство было заложено в ливневый сток подъезда дома. Началось расследование.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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мелитополь, запорожская область, происшествия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Происшествия, Владимир Рогов
10:07 11.11.2022 (обновлено: 14:11 11.11.2022)
 
В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

Рогов: замминистра Запорожья по культуре и спорту Бойко ранен в результате покушения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСкорая помощь у здания областной мелитопольской больницы
Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Скорая помощь у здания областной мелитопольской больницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения", — сказал собеседник агентства.
ЧП произошло утром в пятницу. Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу, жизни пострадавшего ничего не угрожает.
По информации врио губернатора региона Евгения Балицкого, взрыв прогремел, когда Бойко вышел из подъезда. Чиновник получил легкую контузию. Поврежден фасад многоквартирного дома, на нескольких этажах выбило окна.
Как сообщили в СК, взрывное устройство было заложено в ливневый сток подъезда дома. Началось расследование.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьПроисшествияВладимир Рогов
 
 
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