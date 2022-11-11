https://ria.ru/20221111/boyko-1830682150.html

В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко - РИА Новости, 11.11.2022

В Мелитополе совершили покушение на замминистра культуры и спорта Бойко

В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T10:07

2022-11-11T10:07

2022-11-11T14:11

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

происшествия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. В Мелитополе произошло покушение на замминистра культуры, спорта и туризма Запорожской области Андрея Бойко, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.ЧП произошло утром в пятницу. Бойко получил легкие ранения, его доставили в больницу, жизни пострадавшего ничего не угрожает.По информации врио губернатора региона Евгения Балицкого, взрыв прогремел, когда Бойко вышел из подъезда. Чиновник получил легкую контузию. Поврежден фасад многоквартирного дома, на нескольких этажах выбило окна.Как сообщили в СК, взрывное устройство было заложено в ливневый сток подъезда дома. Началось расследование.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221105/dnr-1829323831.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

мелитополь, запорожская область, происшествия, владимир рогов