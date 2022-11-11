https://ria.ru/20221111/bombardirovschik-1830963658.html

США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ

США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022

США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ

США отправили два способных нести ядерное оружие бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:57

2022-11-11T20:57

2022-11-11T20:57

в мире

иран

саудовская аравия

сша

министерство обороны сша

b-52

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США отправили два способных нести ядерное оружие бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.Американское издание Wall Street Journal ранее сообщало, что Эр-Рияд поделился с США разведданными о "неизбежной атаке" Ирана по целям в королевстве. В свою очередь, один из собеседников Politico заявил, что Тегеран планирует атаковать Саудовскую Аравию, а целью удара могут стать объекты энергетической инфраструктуры королевства."Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима... Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят", - сказал еще один источник Politico.Ранее министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Англии и Израиля.

https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html

https://ria.ru/20221106/ssha-1829430747.html

иран

саудовская аравия

сша

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в мире, иран, саудовская аравия, сша, министерство обороны сша, b-52