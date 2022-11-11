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США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
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США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ
США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ
США отправили два способных нести ядерное оружие бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:57
2022-11-11T20:57
в мире
иран
саудовская аравия
сша
министерство обороны сша
b-52
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США отправили два способных нести ядерное оружие бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.Американское издание Wall Street Journal ранее сообщало, что Эр-Рияд поделился с США разведданными о "неизбежной атаке" Ирана по целям в королевстве. В свою очередь, один из собеседников Politico заявил, что Тегеран планирует атаковать Саудовскую Аравию, а целью удара могут стать объекты энергетической инфраструктуры королевства."Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима... Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят", - сказал еще один источник Politico.Ранее министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Англии и Израиля.
https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html
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в мире, иран, саудовская аравия, сша, министерство обороны сша, b-52
В мире, Иран, Саудовская Аравия, США, Министерство обороны США, B-52
20:57 11.11.2022
 
США отправили на Ближний Восток два ядерных бомбардировщика, сообщили СМИ

Politico: США отправили на Ближний Восток два бомбардировщика для демонстрации силы

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress . Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. США отправили два способных нести ядерное оружие бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для демонстрации силы на фоне предположительных планов Ирана атаковать объекты энергетической инфраструктуры Саудовской Аравии, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Американское издание Wall Street Journal ранее сообщало, что Эр-Рияд поделился с США разведданными о "неизбежной атаке" Ирана по целям в королевстве. В свою очередь, один из собеседников Politico заявил, что Тегеран планирует атаковать Саудовскую Аравию, а целью удара могут стать объекты энергетической инфраструктуры королевства.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции рядом с ракетами Shahab-3 и Khaibar-buster в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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"Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима... Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят", - сказал еще один источник Politico.
Ранее министерство разведки и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Англии и Израиля.
Истребители ВВС США F-15E Strike Eagle - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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США направили военные самолеты в сторону Ирана, сообщила WP
 
В миреИранСаудовская АравияСШАМинистерство обороны СШАB-52
 
 
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