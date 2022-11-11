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В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой
В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой - РИА Новости, 11.11.2022
В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой
"Курганмашзавод" начал серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне, следует из видео, опубликованного в РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:51
2022-11-11T15:51
2022-11-11T16:13
новое оружие россии
бмп-3
безопасность
дмитрий медведев
россия
курганский машиностроительный завод
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МОСКВА, 11 ноя –РИА Новости. "Курганмашзавод" начал серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне, следует из видео, опубликованного в пятницу в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. Ранее о поставках в российскую армию БМП-3 с динамической защитой не сообщалось. Динамическая защита должна повысить живучесть БМП-3 на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.На кадрах показаны цеха "Курганмашзавода" с десятками новых БМП, на передней части и боках башен которых установлены экраны с креплениями для модулей динамической защиты. Всего – по пять креплений справа и слева от 100-миллиметрового орудия.Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шестаков сообщал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты, а также "обеспечены поставки" данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции.Впервые БМП-3 с динамической защитой была представлена в 2001 году на выставке в Омске. Сообщалось, что защита получила название "Кактус" и БМП-3 с ней способна выдержать попадание кумулятивных гранат с бронепробитием до 550 миллиметров.
https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бмп-3, безопасность, дмитрий медведев, россия, курганский машиностроительный завод
Новое оружие России, БМП-3, Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Курганский машиностроительный завод
15:51 11.11.2022 (обновлено: 16:13 11.11.2022)
В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой
Медведев заявил о начале серийного выпуска в России БМП-3 с динамической защитой
МОСКВА, 11 ноя –РИА Новости.
"Курганмашзавод" начал серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне, следует из видео, опубликованного в пятницу в Telegram-канале
зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. Ранее о поставках в российскую армию БМП-3 с динамической защитой не сообщалось. Динамическая защита должна повысить живучесть БМП-3 на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.
На кадрах показаны цеха "Курганмашзавода" с десятками новых БМП, на передней части и боках башен которых установлены экраны с креплениями для модулей динамической защиты. Всего – по пять креплений справа и слева от 100-миллиметрового орудия.
Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шестаков сообщал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты, а также "обеспечены поставки" данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции.
Впервые БМП-3 с динамической защитой была представлена в 2001 году на выставке в Омске. Сообщалось, что защита получила название "Кактус" и БМП-3 с ней способна выдержать попадание кумулятивных гранат с бронепробитием до 550 миллиметров.