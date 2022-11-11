https://ria.ru/20221111/bmp-1830854443.html

В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой

В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой - РИА Новости, 11.11.2022

В России начался серийный выпуск БМП-3 с динамической защитой

"Курганмашзавод" начал серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне, следует из видео, опубликованного в РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T15:51

2022-11-11T15:51

2022-11-11T16:13

новое оружие россии

бмп-3

безопасность

дмитрий медведев

россия

курганский машиностроительный завод

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МОСКВА, 11 ноя –РИА Новости. "Курганмашзавод" начал серийное производство БМП-3 для армии РФ с модулями противокумулятивной динамической защиты на башне, следует из видео, опубликованного в пятницу в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.БМП-3 активно применяется российскими войсками в спецоперации на Украине. Ранее о поставках в российскую армию БМП-3 с динамической защитой не сообщалось. Динамическая защита должна повысить живучесть БМП-3 на поле боя, так как снижает возможность ее поражения противотанковыми средствами.На кадрах показаны цеха "Курганмашзавода" с десятками новых БМП, на передней части и боках башен которых установлены экраны с креплениями для модулей динамической защиты. Всего – по пять креплений справа и слева от 100-миллиметрового орудия.Начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шестаков сообщал, что для БМП-3, БМП-2, БТР-82А, БТР-80 созданы комплекты дополнительной защиты, а также "обеспечены поставки" данных комплектов в войска, в первую очередь в районы проведения специальной военной операции.Впервые БМП-3 с динамической защитой была представлена в 2001 году на выставке в Омске. Сообщалось, что защита получила название "Кактус" и БМП-3 с ней способна выдержать попадание кумулятивных гранат с бронепробитием до 550 миллиметров.

https://ria.ru/20220404/ukraina-1781317938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бмп-3, безопасность, дмитрий медведев, россия, курганский машиностроительный завод