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Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата - РИА Новости, 11.11.2022
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Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата - РИА Новости, 11.11.2022
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата
Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:07
2022-11-11T16:33
россия
москва
молдавия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
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60
353
60
Кадры с заседания суда, где была утверждена высылка блогера Nekoglai из России
Мосгорсуд утвердил высылку побрившегося и - по собственным словам - раскаявшегося Nekoglai из России
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россия, москва, молдавия, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, Молдавия, Московский городской суд, Происшествия
15:07 11.11.2022 (обновлено: 16:33 11.11.2022)
 
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата

Блогер Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата в окопе

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.

"Мне правда стыдно, я правда каюсь, я хочу как можно меньше провести времени здесь и хочу домой", — сказал он своему адвокату по видео-конференц-связи, когда тот спросил его про самочувствие во время короткого перерыва.

Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.
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За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.
В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
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