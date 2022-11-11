https://ria.ru/20221111/bloger-1830823195.html
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата - РИА Новости, 11.11.2022
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата
Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T15:07
2022-11-11T15:07
2022-11-11T16:33
россия
москва
молдавия
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.
https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с заседания суда, где была утверждена высылка блогера Nekoglai из России
Мосгорсуд утвердил высылку побрившегося и - по собственным словам - раскаявшегося Nekoglai из России
2022-11-11T15:07
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, молдавия, московский городской суд, происшествия
Россия, Москва, Молдавия, Московский городской суд, Происшествия
15:07 11.11.2022 (обновлено: 16:33 11.11.2022)
Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата
Блогер Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата в окопе
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.
"Мне правда стыдно, я правда каюсь, я хочу как можно меньше провести времени здесь и хочу домой", — сказал он своему адвокату по видео-конференц-связи, когда тот спросил его про самочувствие во время короткого перерыва.
Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.
За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы
половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.
В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии
, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.
Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.
Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.