https://ria.ru/20221111/bloger-1830823195.html

Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата

Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата - РИА Новости, 11.11.2022

Nekoglai раскаялся в создании ролика, высмеивающего российского солдата

Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда. РИА Новости, 11.11.2022

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2022-11-11T16:33

россия

москва

молдавия

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Блогер Nekoglai раскаялся в создании пародийного ролика о российском солдате, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.В ходе заседания блогер внезапно заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение.Он добавил, что не хочет ждать рассмотрения своей жалобы. В итоге защита отказалась от оспаривания высылки.За пару дней облик Nekoglai кардинально поменялся: в Пресненском суде Москвы половина его волос была покрашена в черный цвет, другая — в белый, а в апелляционной инстанции он предстал с полностью побритой головой.В среду Пресненский суд оштрафовал блогера на пять тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы страны. Nekoglai — гражданин Молдавии, а в России, как выяснилось, находился с нарушением миграционного законодательства.Блогера задержали в Москве вскоре после публикации пародии на видео, в котором российский военнослужащий, находясь в окопе под обстрелом, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Молодой человек "повторил" действия солдата, находясь дома на ковре.Как отметили в пресс-службе суда, снятый сюжет на заседании не упоминался. По сути предъявленного ему нарушения блогер "ничего конкретного" не сказал.

https://ria.ru/20221101/shtraf-1828372510.html

https://ria.ru/20221108/parodiya-1829981951.html

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Кадры с заседания суда, где была утверждена высылка блогера Nekoglai из России Мосгорсуд утвердил высылку побрившегося и - по собственным словам - раскаявшегося Nekoglai из России 2022-11-11T15:07 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, молдавия, московский городской суд, происшествия