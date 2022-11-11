https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651905.html
Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф
Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф - РИА Новости, 11.11.2022
Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф
Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк до конца своих дней был верен России и тем идеалам справедливости, ради которых он в... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T03:34
2022-11-11T03:34
2022-11-11T04:57
джордж блейк
николай долгополов
ким филби
россия
ссср
москва
британская разведывательная служба mi6
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк до конца своих дней был верен России и тем идеалам справедливости, ради которых он в свое время начал работать на СССР, сохранял удивительные обаяние и оптимизм, рассказал РИА Новости историограф отечественной внешней разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов.В пятницу исполняется 100 лет со дня рождения Блейка."Я прекрасно помню знакомство с Георгием Ивановичем - под этим именем Джордж Блейк жил в нашей стране, и я к нему всегда обращался именно так. Наша первая встреча была организована друзьями из пресс-бюро Службы внешней разведки и состоялась в длинном, но укромном переулочке в центре Москвы, в доме без вывески и со звонком над небольшой входной дверью", - говорит Долгополов."Это было зимой. Я направляюсь к назначенному месту, а впереди меня быстро и уверенно идет человек в полушубке. И вдруг я вижу, что это Джордж Блейк - я же знал его по фотографиям. Но мне было очень неудобно его обгонять - все же мы с ним лично знакомы еще не были, и подходить на улице за несколько минут до того, как нас официально представят друг другу, посчитал неудобным", - добавляет собеседник агентства.Как вспоминает Долгополов, Блейк в ходе беседы поинтересовался, почему тот не подошел к нему на улице.Другая встреча проходила при гораздо менее приятных обстоятельствах, когда руководство новой России, по словам Долгополова, всерьез рассматривало возможность выдачи за рубеж крупных агентов советской разведки, обосновавшихся в Москве."Я подчеркиваю - Борис Ельцин всерьез намеревался выдать наших верных помощников тем странам, из которых они вынуждены были в свое время перебраться в Советский Союз, спасаясь от арестов. Речь, в частности, шла о бывшем сотруднике ЦРУ США Эдварде Ли Ховарде и Джордже Блейке", - говорит собеседник агентства."Мы с Блейком это обсуждали в разговоре. Он говорил исключительно спокойно, без истерики в голосе, без всяких дурных слов в адрес России и ее тогдашнего главы. Причем сам Блейк тогда просил ситуацию не обострять, не публиковать интервью. Но та наша беседа дала мне очень многое в понимании личности Блейка", - вспоминает Долгополов.Гордость за сделанноеСам Джордж Блейк гордился результатами сделанного им для Советского Союза, отмечает Долгополов."Всем хорошо известна операция "Голд", или, как ее у нас часто называют, "Берлинский туннель". Но он очень гордился и тем, что был полковником нашей внешней разведки, причем полковником управления нелегальной разведки", - говорит собеседник агентства."Окружающим его людям нравилось то, что Георгий Иванович уверенно говорил по-русски. И он сам был рад, что смог выучить его в зрелом возрасте, - вспоминает Долгополов. - Вообще-то из всех друзей, помощников нашей разведки, живших в Советском Союзе, хорошо выучили русский язык лишь двое - Блейк и Дональд Маклин, участник легендарной "Кембриджской пятерки", который очень хорошо не только говорил по-русски, но и писал на нем".Впрочем, в своих диалогах журналист и разведчик иногда переходили на английский и французский языки."Я в шутку тогда сказал: "Георгий Иванович, французы бы нас четвертовали". "Но вкус российского вина от этого хуже не стал бы", - улыбнулся он", - говорит собеседник агентства.Что касается пристрастий, то, как вспоминает Долгополов, Блейк ему как-то раз признался, что очень любит музыку "Битлз"."А я тоже их большой поклонник. И поинтересовался, какая у него любимая песня. "Let It Be", - ответил Георгий Иванович. Но и у меня это тоже любимое произведение "битлов", такая довольно оптимистичная песня", - добавляет собеседник агентства."Иномарка" на российских трассах"Еще мне вспоминается, как у нас с ним возник разговор о приемах иезуитов. Дело в том, что люди очень любят, когда им рассказывают не всю правду о чем-то, а лишь то, что они хотят услышать. Или можно не до конца раскрывать правду другим, если ты считаешь, что можешь тем самым повредить себе. И Георгий Иванович сказал: "Это методы иезуитов". Но такие методы очень важны и полезны для разведчика, пояснял он", - говорит Долгополов."Прежде всего, необходимость внимательно и терпеливо слушать собеседника, не перебивая его, не сбивая с мысли, не смущать своими знаниями и выводами. Люди же любят, когда их слушают, кивают головой, поддакивают - они чувствуют, что идет доверительный диалог тет-а-тет и что их идеи очень интересны визави. "А с точки зрения контактов с людьми это очень и очень важно для разведчика на любом уровне", - подчеркивал Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов.По его словам, сам Джордж Блейк не мог не нравиться собеседнику."Конечно, общение с ним было откровенным до определенных пределов, но в то же время он давал понять, что относится к тебе с искренней симпатией. И сразу чувствовалось, что Блейк доволен жизнью. Не случайно он часто говорил: "Я как иномарка, приспособившаяся к русским дорогам", - рассказывает собеседник агентства.Долгополов раскрыл предысторию происхождения этой фразы Блейка."В начале 1970-х годов Георгий Иванович и его супруга Ида поехали в район "Золотого кольца". Их попутчиками стали Ким Филби, бывший лидер "Кембриджской пятерки", также уже живший в СССР, и его будущая жена Руфина Ивановна, с которой Филби незадолго до этого познакомился благодаря Иде Михайловне и Георгию Ивановичу", - говорит Долгополов."Ехали на лучшей советской машине тех лет - "Волге". За рулем - Георгий Иванович. Филби был поражен, насколько тот уверенно управляет автомобилем. А Георгий Иванович тогда и ответил, что приспособился к российским дорогам", - добавляет он.Георгий Иванович, он же ЖораБлизкие друзья, родственники и прежде всего супруга, называли Блейка "Жорой"."Я как-то спросил Иду Михайловну и Георгия Ивановича - а почему Жора? И сам он рассказал, что так его назвал двоюродный брат Иды Михайловны, когда поздравлял с рождением сына Михаила. "И это настолько вошло в привычку, что я уже откликаюсь на Жору, и все близкие друзья по даче и соседи называют меня так", - говорил Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов."Он трогательно любил свою жену. Было видно, что он счастлив жить в Советском Союзе, в России. Георгий Иванович был очень горд, что у него здесь родился и вырос замечательный сын Михаил, потом появились внуки", - добавляет собеседник агентства.Очень тепло Блейк относился и к своим друзьям, рассказывает Долгополов."Мы уже упоминали Дональда Маклина. Его Георгий Иванович называл в числе своих лучших друзей", - говорит собеседник агентства."В конце жизни Маклин неизлечимо заболел и был вынужден расстаться с теми своими родственниками, которые жили в СССР. Они уезжали - кто в Америку, кто в Англию. Уезжал даже его младший сын Дональд-младший", - добавляет Долгополов.Маклин не был таким легким на завязывание связей, как Блейк, и потому попросил того помочь с организацией выезда близких из Советского Союза. Блейк не только все организовал, но и привозил их в Шереметьево на своей "Волге", проводил через таможню и сажал на самолет - сам Маклин уже не мог это сделать."Георгий Иванович в числе немногих людей по-настоящему ухаживал за Маклином до самого последнего, а потом и хоронил его. Это была настоящая дружба. Согласитесь, что это тоже многое говорит о Георгии Ивановиче как о человеке", - говорит Долгополов.Верность идее"Безусловно, искреннее не то что уважение, а восхищение вызывала та верность идеалам, ради которых Георгий Иванович в свое время решил помогать нашей стране. В отличие от многих людей, которые пережили перестройку, смену общественной формации, тяжелые годы после распада СССР, он все равно сохранил веру в то, что мы будем жить лучше", - подчеркивает Долгополов.По его словам, Джордж Блейк четко сформулировал происходившее на рубеже эпох."Он говорил: "Мы с вами присутствовали при крушении эксперимента по переходу от капитализма к коммунизму, который длился целый век. К сожалению, на наших глазах эксперимент закончился неудачей. Но это даже интересно, потому что этот результат обогатил нас", - вспоминает Долгополов."Георгий Иванович подчеркивал, что этот грандиозный эксперимент закончился неудачей не из-за лежавшей в его основе идеи: она-то, по его мнению, была очень хорошей, но вот люди, которые должны были ее воплотить в жизнь, не были готовы жить по заветам основоположников социализма", - рассказывает он. "Но Георгий Иванович добавлял: "Думаю, пройдет определенное время, и мир вернется к этой идее. Потому что идея о всеобщем благоденствии по сути христианская". А потом с легкой улыбкой добавил: "Правда, мы с вами до этого не доживем", - говорит собеседник агентства.Джордж Блейк даже в последние годы жизни был очень приветлив, подтянут и организован, по-прежнему излучал оптимизм, несмотря на ухудшение здоровья, вспоминает Долгополов."Когда мне довелось в последний раз общаться с Георгием Ивановичем на его подмосковной даче, то я захватил пару-тройку экземпляров его замечательной автобиографической книги "Прозрачные стены". Он, к несчастью, к тому времени уже совершенно ослеп. И я, очень стесняясь, но все же превозмогая себя, промолвил: "Георгий Иванович, не могли бы вы подписать книги?" - говорит Долгополов."Он, видимо, почувствовал неуверенность в моем голосе, потому что сразу ответил: "Ну, конечно, подпишу! Давайте книгу, ручку, положите мой палец куда надо, и я все сделаю". И коротко, но четко вывел на английском языке: "George Blake". Больше мы никогда не встречались. Но с тех пор книга стоит у меня в ряду самых дорогих мне подарков с автографами", - добавил собеседник агентства.Разведчик на все временаДжордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Скончался 26 декабря 2020 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, расположенном на территории штаб-квартиры СВР России.
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джордж блейк, николай долгополов, ким филби, россия, ссср, москва, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру), кембриджская пятерка
Джордж Блейк, Николай Долгополов, Ким Филби, Россия, СССР, Москва, Британская разведывательная служба MI6, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Кембриджская пятерка
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк до конца своих дней был верен России и тем идеалам справедливости, ради которых он в свое время начал работать на СССР, сохранял удивительные обаяние и оптимизм, рассказал РИА Новости историограф отечественной внешней разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов.
В пятницу исполняется 100 лет со дня рождения Блейка.
"Я прекрасно помню знакомство с Георгием Ивановичем - под этим именем Джордж Блейк жил в нашей стране, и я к нему всегда обращался именно так. Наша первая встреча была организована друзьями из пресс-бюро Службы внешней разведки и состоялась в длинном, но укромном переулочке в центре Москвы
, в доме без вывески и со звонком над небольшой входной дверью", - говорит Долгополов.
"Это было зимой. Я направляюсь к назначенному месту, а впереди меня быстро и уверенно идет человек в полушубке. И вдруг я вижу, что это Джордж Блейк - я же знал его по фотографиям. Но мне было очень неудобно его обгонять - все же мы с ним лично знакомы еще не были, и подходить на улице за несколько минут до того, как нас официально представят друг другу, посчитал неудобным", - добавляет собеседник агентства.
Как вспоминает Долгополов, Блейк в ходе беседы поинтересовался, почему тот не подошел к нему на улице.
"Я поразился. Георгий Иванович шел по переулку впереди, но, тем не менее, он меня моментально, что называется, засек - как опытные разведчики засекают наружное наблюдение. Мы немного по этому поводу посмеялись, но я сразу поднял, что передо мной настоящий разведчик-профессионал", - рассказывает Долгополов.
Другая встреча проходила при гораздо менее приятных обстоятельствах, когда руководство новой России, по словам Долгополова, всерьез рассматривало возможность выдачи за рубеж крупных агентов советской разведки, обосновавшихся в Москве.
"Я подчеркиваю - Борис Ельцин
всерьез намеревался выдать наших верных помощников тем странам, из которых они вынуждены были в свое время перебраться в Советский Союз, спасаясь от арестов. Речь, в частности, шла о бывшем сотруднике ЦРУ США
Эдварде Ли Ховарде и Джордже Блейке", - говорит собеседник агентства.
"Мы с Блейком это обсуждали в разговоре. Он говорил исключительно спокойно, без истерики в голосе, без всяких дурных слов в адрес России и ее тогдашнего главы. Причем сам Блейк тогда просил ситуацию не обострять, не публиковать интервью. Но та наша беседа дала мне очень многое в понимании личности Блейка", - вспоминает Долгополов.
Сам Джордж Блейк гордился результатами сделанного им для Советского Союза, отмечает Долгополов.
"Всем хорошо известна операция "Голд", или, как ее у нас часто называют, "Берлинский туннель". Но он очень гордился и тем, что был полковником нашей внешней разведки, причем полковником управления нелегальной разведки", - говорит собеседник агентства.
"Окружающим его людям нравилось то, что Георгий Иванович уверенно говорил по-русски. И он сам был рад, что смог выучить его в зрелом возрасте, - вспоминает Долгополов. - Вообще-то из всех друзей, помощников нашей разведки, живших в Советском Союзе, хорошо выучили русский язык лишь двое - Блейк и Дональд Маклин, участник легендарной "Кембриджской пятерки
", который очень хорошо не только говорил по-русски, но и писал на нем".
Впрочем, в своих диалогах журналист и разведчик иногда переходили на английский и французский языки.
"Георгий Иванович однажды рассказал, что любит иногда выпить нашего игристого вина, потому что он пил его еще в Восточном Берлине на встречах с своим куратором из советской разведки. Так вот в своей любви к нашему напитку он признавался по-французски", - вспоминает Долгополов.
"Я в шутку тогда сказал: "Георгий Иванович, французы бы нас четвертовали". "Но вкус российского вина от этого хуже не стал бы", - улыбнулся он", - говорит собеседник агентства.
Что касается пристрастий, то, как вспоминает Долгополов, Блейк ему как-то раз признался, что очень любит музыку "Битлз".
"А я тоже их большой поклонник. И поинтересовался, какая у него любимая песня. "Let It Be", - ответил Георгий Иванович. Но и у меня это тоже любимое произведение "битлов", такая довольно оптимистичная песня", - добавляет собеседник агентства.
"Иномарка" на российских трассах
"Еще мне вспоминается, как у нас с ним возник разговор о приемах иезуитов. Дело в том, что люди очень любят, когда им рассказывают не всю правду о чем-то, а лишь то, что они хотят услышать. Или можно не до конца раскрывать правду другим, если ты считаешь, что можешь тем самым повредить себе. И Георгий Иванович сказал: "Это методы иезуитов". Но такие методы очень важны и полезны для разведчика, пояснял он", - говорит Долгополов.
"Прежде всего, необходимость внимательно и терпеливо слушать собеседника, не перебивая его, не сбивая с мысли, не смущать своими знаниями и выводами. Люди же любят, когда их слушают, кивают головой, поддакивают - они чувствуют, что идет доверительный диалог тет-а-тет и что их идеи очень интересны визави. "А с точки зрения контактов с людьми это очень и очень важно для разведчика на любом уровне", - подчеркивал Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов.
По его словам, сам Джордж Блейк не мог не нравиться собеседнику.
"Конечно, общение с ним было откровенным до определенных пределов, но в то же время он давал понять, что относится к тебе с искренней симпатией. И сразу чувствовалось, что Блейк доволен жизнью. Не случайно он часто говорил: "Я как иномарка, приспособившаяся к русским дорогам", - рассказывает собеседник агентства.
Долгополов раскрыл предысторию происхождения этой фразы Блейка.
"В начале 1970-х годов Георгий Иванович и его супруга Ида поехали в район "Золотого кольца". Их попутчиками стали Ким Филби
, бывший лидер "Кембриджской пятерки", также уже живший в СССР, и его будущая жена Руфина Ивановна, с которой Филби незадолго до этого познакомился благодаря Иде Михайловне и Георгию Ивановичу", - говорит Долгополов.
"Ехали на лучшей советской машине тех лет - "Волге". За рулем - Георгий Иванович. Филби был поражен, насколько тот уверенно управляет автомобилем. А Георгий Иванович тогда и ответил, что приспособился к российским дорогам", - добавляет он.
Георгий Иванович, он же Жора
Близкие друзья, родственники и прежде всего супруга, называли Блейка "Жорой".
"Я как-то спросил Иду Михайловну и Георгия Ивановича - а почему Жора? И сам он рассказал, что так его назвал двоюродный брат Иды Михайловны, когда поздравлял с рождением сына Михаила. "И это настолько вошло в привычку, что я уже откликаюсь на Жору, и все близкие друзья по даче и соседи называют меня так", - говорил Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов.
"Он трогательно любил свою жену. Было видно, что он счастлив жить в Советском Союзе, в России. Георгий Иванович был очень горд, что у него здесь родился и вырос замечательный сын Михаил, потом появились внуки", - добавляет собеседник агентства.
Очень тепло Блейк относился и к своим друзьям, рассказывает Долгополов.
"Мы уже упоминали Дональда Маклина. Его Георгий Иванович называл в числе своих лучших друзей", - говорит собеседник агентства.
"В конце жизни Маклин неизлечимо заболел и был вынужден расстаться с теми своими родственниками, которые жили в СССР. Они уезжали - кто в Америку
, кто в Англию
. Уезжал даже его младший сын Дональд-младший", - добавляет Долгополов.
Маклин не был таким легким на завязывание связей, как Блейк, и потому попросил того помочь с организацией выезда близких из Советского Союза. Блейк не только все организовал, но и привозил их в Шереметьево на своей "Волге", проводил через таможню и сажал на самолет - сам Маклин уже не мог это сделать.
"Георгий Иванович в числе немногих людей по-настоящему ухаживал за Маклином до самого последнего, а потом и хоронил его. Это была настоящая дружба. Согласитесь, что это тоже многое говорит о Георгии Ивановиче как о человеке", - говорит Долгополов.
"Безусловно, искреннее не то что уважение, а восхищение вызывала та верность идеалам, ради которых Георгий Иванович в свое время решил помогать нашей стране. В отличие от многих людей, которые пережили перестройку, смену общественной формации, тяжелые годы после распада СССР, он все равно сохранил веру в то, что мы будем жить лучше", - подчеркивает Долгополов.
По его словам, Джордж Блейк четко сформулировал происходившее на рубеже эпох.
"Он говорил: "Мы с вами присутствовали при крушении эксперимента по переходу от капитализма к коммунизму, который длился целый век. К сожалению, на наших глазах эксперимент закончился неудачей. Но это даже интересно, потому что этот результат обогатил нас", - вспоминает Долгополов.
"Георгий Иванович подчеркивал, что этот грандиозный эксперимент закончился неудачей не из-за лежавшей в его основе идеи: она-то, по его мнению, была очень хорошей, но вот люди, которые должны были ее воплотить в жизнь, не были готовы жить по заветам основоположников социализма", - рассказывает он. "Но Георгий Иванович добавлял: "Думаю, пройдет определенное время, и мир вернется к этой идее. Потому что идея о всеобщем благоденствии по сути христианская". А потом с легкой улыбкой добавил: "Правда, мы с вами до этого не доживем", - говорит собеседник агентства.
Джордж Блейк даже в последние годы жизни был очень приветлив, подтянут и организован, по-прежнему излучал оптимизм, несмотря на ухудшение здоровья, вспоминает Долгополов.
"Когда мне довелось в последний раз общаться с Георгием Ивановичем на его подмосковной даче, то я захватил пару-тройку экземпляров его замечательной автобиографической книги "Прозрачные стены". Он, к несчастью, к тому времени уже совершенно ослеп. И я, очень стесняясь, но все же превозмогая себя, промолвил: "Георгий Иванович, не могли бы вы подписать книги?" - говорит Долгополов.
"Он, видимо, почувствовал неуверенность в моем голосе, потому что сразу ответил: "Ну, конечно, подпишу! Давайте книгу, ручку, положите мой палец куда надо, и я все сделаю". И коротко, но четко вывел на английском языке: "George Blake". Больше мы никогда не встречались. Но с тех пор книга стоит у меня в ряду самых дорогих мне подарков с автографами", - добавил собеседник агентства.
Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме
(Нидерланды
). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.
В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле
и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке
и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена
, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.
Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон
и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.
На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине
, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии
. Та операция имела большой политический эффект.
Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.
Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).
Скончался 26 декабря 2020 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, расположенном на территории штаб-квартиры СВР
России.