https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651905.html

Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф

Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф - РИА Новости, 11.11.2022

Джордж Блейк всегда был верен России и высоким идеалам, заявил историограф

Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк до конца своих дней был верен России и тем идеалам справедливости, ради которых он в... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T03:34

2022-11-11T03:34

2022-11-11T04:57

джордж блейк

николай долгополов

ким филби

россия

ссср

москва

британская разведывательная служба mi6

центральное разведывательное управление (цру)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1a/1591034826_0:160:3000:1848_1920x0_80_0_0_b3f36653bff9615b64c72aaf4711edb0.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк до конца своих дней был верен России и тем идеалам справедливости, ради которых он в свое время начал работать на СССР, сохранял удивительные обаяние и оптимизм, рассказал РИА Новости историограф отечественной внешней разведки, заместитель главного редактора "Российской газеты" Николай Долгополов.В пятницу исполняется 100 лет со дня рождения Блейка."Я прекрасно помню знакомство с Георгием Ивановичем - под этим именем Джордж Блейк жил в нашей стране, и я к нему всегда обращался именно так. Наша первая встреча была организована друзьями из пресс-бюро Службы внешней разведки и состоялась в длинном, но укромном переулочке в центре Москвы, в доме без вывески и со звонком над небольшой входной дверью", - говорит Долгополов."Это было зимой. Я направляюсь к назначенному месту, а впереди меня быстро и уверенно идет человек в полушубке. И вдруг я вижу, что это Джордж Блейк - я же знал его по фотографиям. Но мне было очень неудобно его обгонять - все же мы с ним лично знакомы еще не были, и подходить на улице за несколько минут до того, как нас официально представят друг другу, посчитал неудобным", - добавляет собеседник агентства.Как вспоминает Долгополов, Блейк в ходе беседы поинтересовался, почему тот не подошел к нему на улице.Другая встреча проходила при гораздо менее приятных обстоятельствах, когда руководство новой России, по словам Долгополова, всерьез рассматривало возможность выдачи за рубеж крупных агентов советской разведки, обосновавшихся в Москве."Я подчеркиваю - Борис Ельцин всерьез намеревался выдать наших верных помощников тем странам, из которых они вынуждены были в свое время перебраться в Советский Союз, спасаясь от арестов. Речь, в частности, шла о бывшем сотруднике ЦРУ США Эдварде Ли Ховарде и Джордже Блейке", - говорит собеседник агентства."Мы с Блейком это обсуждали в разговоре. Он говорил исключительно спокойно, без истерики в голосе, без всяких дурных слов в адрес России и ее тогдашнего главы. Причем сам Блейк тогда просил ситуацию не обострять, не публиковать интервью. Но та наша беседа дала мне очень многое в понимании личности Блейка", - вспоминает Долгополов.Гордость за сделанноеСам Джордж Блейк гордился результатами сделанного им для Советского Союза, отмечает Долгополов."Всем хорошо известна операция "Голд", или, как ее у нас часто называют, "Берлинский туннель". Но он очень гордился и тем, что был полковником нашей внешней разведки, причем полковником управления нелегальной разведки", - говорит собеседник агентства."Окружающим его людям нравилось то, что Георгий Иванович уверенно говорил по-русски. И он сам был рад, что смог выучить его в зрелом возрасте, - вспоминает Долгополов. - Вообще-то из всех друзей, помощников нашей разведки, живших в Советском Союзе, хорошо выучили русский язык лишь двое - Блейк и Дональд Маклин, участник легендарной "Кембриджской пятерки", который очень хорошо не только говорил по-русски, но и писал на нем".Впрочем, в своих диалогах журналист и разведчик иногда переходили на английский и французский языки."Я в шутку тогда сказал: "Георгий Иванович, французы бы нас четвертовали". "Но вкус российского вина от этого хуже не стал бы", - улыбнулся он", - говорит собеседник агентства.Что касается пристрастий, то, как вспоминает Долгополов, Блейк ему как-то раз признался, что очень любит музыку "Битлз"."А я тоже их большой поклонник. И поинтересовался, какая у него любимая песня. "Let It Be", - ответил Георгий Иванович. Но и у меня это тоже любимое произведение "битлов", такая довольно оптимистичная песня", - добавляет собеседник агентства."Иномарка" на российских трассах"Еще мне вспоминается, как у нас с ним возник разговор о приемах иезуитов. Дело в том, что люди очень любят, когда им рассказывают не всю правду о чем-то, а лишь то, что они хотят услышать. Или можно не до конца раскрывать правду другим, если ты считаешь, что можешь тем самым повредить себе. И Георгий Иванович сказал: "Это методы иезуитов". Но такие методы очень важны и полезны для разведчика, пояснял он", - говорит Долгополов."Прежде всего, необходимость внимательно и терпеливо слушать собеседника, не перебивая его, не сбивая с мысли, не смущать своими знаниями и выводами. Люди же любят, когда их слушают, кивают головой, поддакивают - они чувствуют, что идет доверительный диалог тет-а-тет и что их идеи очень интересны визави. "А с точки зрения контактов с людьми это очень и очень важно для разведчика на любом уровне", - подчеркивал Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов.По его словам, сам Джордж Блейк не мог не нравиться собеседнику."Конечно, общение с ним было откровенным до определенных пределов, но в то же время он давал понять, что относится к тебе с искренней симпатией. И сразу чувствовалось, что Блейк доволен жизнью. Не случайно он часто говорил: "Я как иномарка, приспособившаяся к русским дорогам", - рассказывает собеседник агентства.Долгополов раскрыл предысторию происхождения этой фразы Блейка."В начале 1970-х годов Георгий Иванович и его супруга Ида поехали в район "Золотого кольца". Их попутчиками стали Ким Филби, бывший лидер "Кембриджской пятерки", также уже живший в СССР, и его будущая жена Руфина Ивановна, с которой Филби незадолго до этого познакомился благодаря Иде Михайловне и Георгию Ивановичу", - говорит Долгополов."Ехали на лучшей советской машине тех лет - "Волге". За рулем - Георгий Иванович. Филби был поражен, насколько тот уверенно управляет автомобилем. А Георгий Иванович тогда и ответил, что приспособился к российским дорогам", - добавляет он.Георгий Иванович, он же ЖораБлизкие друзья, родственники и прежде всего супруга, называли Блейка "Жорой"."Я как-то спросил Иду Михайловну и Георгия Ивановича - а почему Жора? И сам он рассказал, что так его назвал двоюродный брат Иды Михайловны, когда поздравлял с рождением сына Михаила. "И это настолько вошло в привычку, что я уже откликаюсь на Жору, и все близкие друзья по даче и соседи называют меня так", - говорил Георгий Иванович", - вспоминает Долгополов."Он трогательно любил свою жену. Было видно, что он счастлив жить в Советском Союзе, в России. Георгий Иванович был очень горд, что у него здесь родился и вырос замечательный сын Михаил, потом появились внуки", - добавляет собеседник агентства.Очень тепло Блейк относился и к своим друзьям, рассказывает Долгополов."Мы уже упоминали Дональда Маклина. Его Георгий Иванович называл в числе своих лучших друзей", - говорит собеседник агентства."В конце жизни Маклин неизлечимо заболел и был вынужден расстаться с теми своими родственниками, которые жили в СССР. Они уезжали - кто в Америку, кто в Англию. Уезжал даже его младший сын Дональд-младший", - добавляет Долгополов.Маклин не был таким легким на завязывание связей, как Блейк, и потому попросил того помочь с организацией выезда близких из Советского Союза. Блейк не только все организовал, но и привозил их в Шереметьево на своей "Волге", проводил через таможню и сажал на самолет - сам Маклин уже не мог это сделать."Георгий Иванович в числе немногих людей по-настоящему ухаживал за Маклином до самого последнего, а потом и хоронил его. Это была настоящая дружба. Согласитесь, что это тоже многое говорит о Георгии Ивановиче как о человеке", - говорит Долгополов.Верность идее"Безусловно, искреннее не то что уважение, а восхищение вызывала та верность идеалам, ради которых Георгий Иванович в свое время решил помогать нашей стране. В отличие от многих людей, которые пережили перестройку, смену общественной формации, тяжелые годы после распада СССР, он все равно сохранил веру в то, что мы будем жить лучше", - подчеркивает Долгополов.По его словам, Джордж Блейк четко сформулировал происходившее на рубеже эпох."Он говорил: "Мы с вами присутствовали при крушении эксперимента по переходу от капитализма к коммунизму, который длился целый век. К сожалению, на наших глазах эксперимент закончился неудачей. Но это даже интересно, потому что этот результат обогатил нас", - вспоминает Долгополов."Георгий Иванович подчеркивал, что этот грандиозный эксперимент закончился неудачей не из-за лежавшей в его основе идеи: она-то, по его мнению, была очень хорошей, но вот люди, которые должны были ее воплотить в жизнь, не были готовы жить по заветам основоположников социализма", - рассказывает он. "Но Георгий Иванович добавлял: "Думаю, пройдет определенное время, и мир вернется к этой идее. Потому что идея о всеобщем благоденствии по сути христианская". А потом с легкой улыбкой добавил: "Правда, мы с вами до этого не доживем", - говорит собеседник агентства.Джордж Блейк даже в последние годы жизни был очень приветлив, подтянут и организован, по-прежнему излучал оптимизм, несмотря на ухудшение здоровья, вспоминает Долгополов."Когда мне довелось в последний раз общаться с Георгием Ивановичем на его подмосковной даче, то я захватил пару-тройку экземпляров его замечательной автобиографической книги "Прозрачные стены". Он, к несчастью, к тому времени уже совершенно ослеп. И я, очень стесняясь, но все же превозмогая себя, промолвил: "Георгий Иванович, не могли бы вы подписать книги?" - говорит Долгополов."Он, видимо, почувствовал неуверенность в моем голосе, потому что сразу ответил: "Ну, конечно, подпишу! Давайте книгу, ручку, положите мой палец куда надо, и я все сделаю". И коротко, но четко вывел на английском языке: "George Blake". Больше мы никогда не встречались. Но с тех пор книга стоит у меня в ряду самых дорогих мне подарков с автографами", - добавил собеседник агентства.Разведчик на все временаДжордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942 году перебрался в Англию, в 1944-м поступил на службу в голландскую секцию британской разведки MI6.В 1948 года Блейка назначили резидентом MI6 в Сеуле и поручили собирать сведения о советском Дальнем Востоке и Сибири, а также Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул был занят войсками Ким Ир Сена, а Блейк как представитель воюющей стороны был интернирован и направлен в лагерь.Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем внешней разведки. На состоявшихся встречах Блейк предложил сотрудничество советской разведке и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.После подписания перемирия в Корее в 1953 году он возвратился в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев в военных секретах СССР.На основе сведений Блейка советская внешняя разведка провела в 1956 году операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проведенного американцами и британцами к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.Из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейк в 1961 году был арестован и осужден к 42 годам тюрьмы. Спустя четыре года был организован побег Блейка из тюрьмы. С помощью друзей он в 1965 году перебрался через Берлин в Москву, где с тех пор жил под именем Георгия Ивановича Бехтера.Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний - "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР и России Джордж Блейк был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, "За личное мужество", орденом Дружбы, многими медалями, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке" (порядковый номер 1).Скончался 26 декабря 2020 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.Бронзовый портрет Блейка размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, расположенном на территории штаб-квартиры СВР России.

https://ria.ru/20201111/inogo-vybora-net-istoriya-zhizni-dvoynogo-agenta-kgb-dzhordzha-bleyka-1584125418.html

https://ria.ru/20221111/bleyk-1830651329.html

https://ria.ru/20201230/bleyk-1591597107.html

https://ria.ru/20201226/bleyk-1591059453.html

https://ria.ru/20200306/1568181232.html

https://ria.ru/20200905/razvedchik-1576819162.html

https://ria.ru/20201203/abel-1587489662.html

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джордж блейк, николай долгополов, ким филби, россия, ссср, москва, британская разведывательная служба mi6, центральное разведывательное управление (цру), кембриджская пятерка