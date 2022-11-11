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Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/blekaut-1830648290.html
Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ
Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022
Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ
Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на внутренний циркуляр... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T01:58
2022-11-11T09:20
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
нацбанк украины
вооруженные силы рф
украина
в мире
владимир путин
киев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).В нем выписаны "сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией". Документ рассчитан на системно важные банки, в их число сейчас входит 14 структур.Согласно НБУ, оповещенные финучреждения обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных не менее чем на семь дней с постоянным пополнением запасов.Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
https://ria.ru/20221109/otklyuchenie-1830105525.html
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владимир зеленский, нацбанк украины, вооруженные силы рф, украина, в мире, владимир путин, киев, россия, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Нацбанк Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Владимир Путин, Киев, Россия, Денис Шмыгаль
01:58 11.11.2022 (обновлено: 09:20 11.11.2022)
 
Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ

"Страна.ua": украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).
В нем выписаны "сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией". Документ рассчитан на системно важные банки, в их число сейчас входит 14 структур.
Согласно НБУ, оповещенные финучреждения обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных не менее чем на семь дней с постоянным пополнением запасов.
Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
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