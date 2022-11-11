01:58 11.11.2022 (обновлено: 09:20 11.11.2022)
Украинскую банковскую систему готовят к блэкауту, сообщили СМИ
"Страна.ua": украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Украинскую банковскую систему готовят к полному отключению электроэнергии (блэкауту), сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на внутренний циркуляр Национального банка Украины (НБУ).
В нем выписаны "сценарии, в которых на срок от нескольких суток до месяца не гарантируется стабильное обеспечение городов и регионов Украины электрической энергией". Документ рассчитан на системно важные банки, в их число сейчас входит 14 структур.
Согласно НБУ, оповещенные финучреждения обязаны закупить и установить резервные источники электропитания, дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных не менее чем на семь дней с постоянным пополнением запасов.
Вооруженные силы России 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что в стране повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что эвакуация населения из Киева или других городов может быть применена властями "как экстренная мера" при ухудшении ситуации в энергосистеме страны.
7 ноября, 21:29В миреВ "Укрэнерго" оценили вероятность блэкаута на Украине