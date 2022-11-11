https://ria.ru/20221111/birzha-1830945945.html

Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве - РИА Новости, 11.11.2022

Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве

Криптобиржа FTX сообщила в официальном Twitter-аккаунте о подаче заявления о банкротстве в США. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T19:25

2022-11-11T19:25

2022-11-11T20:09

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Криптобиржа FTX сообщила в официальном Twitter-аккаунте о подаче заявления о банкротстве в США."Компании группы FTX начинают добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве", — говорится в материале.Банкротство коснется FTX Trading Ltd., West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний.В тексте также говорится, что основатель торговой площадки Сэм Банкман-Фрид уходит с поста генерального директора платформы. На должности CEO его заменит Джон Рэй III.

https://ria.ru/20221005/kriptovalyuta-1821671879.html

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экономика, сша, криптовалюта