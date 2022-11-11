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Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве - РИА Новости, 11.11.2022
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Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве
Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве - РИА Новости, 11.11.2022
Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве
Криптобиржа FTX сообщила в официальном Twitter-аккаунте о подаче заявления о банкротстве в США. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:25
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экономика
сша
криптовалюта
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Криптобиржа FTX сообщила в официальном Twitter-аккаунте о подаче заявления о банкротстве в США."Компании группы FTX начинают добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве", — говорится в материале.Банкротство коснется FTX Trading Ltd., West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний.В тексте также говорится, что основатель торговой площадки Сэм Банкман-Фрид уходит с поста генерального директора платформы. На должности CEO его заменит Джон Рэй III.
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экономика, сша, криптовалюта
Экономика, США, Криптовалюта
19:25 11.11.2022 (обновлено: 20:09 11.11.2022)
 
Криптовалютная биржа FTX заявила о банкротстве

Криптовалютная биржа FTX заявила о подаче заявления о банкротстве в США

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Криптобиржа FTX сообщила в официальном Twitter-аккаунте о подаче заявления о банкротстве в США.
"Компании группы FTX начинают добровольное разбирательство в соответствии с главой 11 кодекса США о банкротстве", — говорится в материале.
Банкротство коснется FTX Trading Ltd., West Realm Shires Services Inc., Alameda Research и еще 130 аффилированных компаний.
В тексте также говорится, что основатель торговой площадки Сэм Банкман-Фрид уходит с поста генерального директора платформы. На должности CEO его заменит Джон Рэй III.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:52
В ГД призвали запретить использование криптовалюты как средства платежей
 
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