https://ria.ru/20221111/bayden-1830962024.html
Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба
Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба - РИА Новости, 11.11.2022
Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба
Американские пользователи Twitter раскритиковали выступление президента США Джо Байдена на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T20:46
2022-11-11T20:46
2022-11-11T21:34
в мире
джо байден
сша
шарм-эш-шейх
оон
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали выступление президента США Джо Байдена на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе.Особое внимание комментаторов привлек момент, когда глава Белого дома раз за разом пытается безуспешно произнести фразу: "Поспособствовать становлению глобальной чистой энергетической экономики". Затем Байден извинился перед слушателями, добавив, что это не его цитата.Кадры из трансляции появились в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC). В комментариях под видео пользователи предложили американскому лидеру уйти в отставку, если он не может справиться с произнесением заготовленного текста."Это позор международного масштаба", — написал один из подписчиков."Он должен уйти в отставку! Он опасен для нашей нации", — отметил другой."Его не стоит допускать даже до управления автомобилем, так почему он все еще у руля государственного аппарата?" — задался вопросом третий."Представляю, как весь мир смеется над нами, видя такого лидера", — написали в комментариях."С таким президентом с нами перестанут считаться", — заявил еще один пользователь.Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html
https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, шарм-эш-шейх, оон
В мире, Джо Байден, США, Шарм-эш-Шейх, ООН
20:46 11.11.2022 (обновлено: 21:34 11.11.2022)
Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба
Президент США Байден не смог выговорить цитату на COP27 и разозлил пользователей Twitter
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Американские пользователи Twitter
раскритиковали выступление президента США Джо Байдена на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе.
Особое внимание комментаторов привлек момент, когда глава Белого дома раз за разом пытается безуспешно произнести фразу: "Поспособствовать становлению глобальной чистой энергетической экономики". Затем Байден извинился перед слушателями, добавив, что это не его цитата.
Кадры из трансляции появились в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC). В комментариях под видео пользователи предложили американскому лидеру уйти в отставку, если он не может справиться с произнесением заготовленного текста.
"Это позор международного масштаба", — написал один из подписчиков.
"Он должен уйти в отставку! Он опасен для нашей нации", — отметил другой.
"Его не стоит допускать даже до управления автомобилем, так почему он все еще у руля государственного аппарата?" — задался вопросом третий.
"Представляю, как весь мир смеется над нами, видя такого лидера", — написали в комментариях.
"С таким президентом с нами перестанут считаться", — заявил еще один пользователь.
Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США
в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.