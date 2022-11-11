https://ria.ru/20221111/bayden-1830962024.html

Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба

Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба - РИА Новости, 11.11.2022

Американцам стало стыдно после ляпа Байдена международного масштаба

Американские пользователи Twitter раскритиковали выступление президента США Джо Байдена на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T20:46

2022-11-11T20:46

2022-11-11T21:34

в мире

джо байден

сша

шарм-эш-шейх

оон

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Американские пользователи Twitter раскритиковали выступление президента США Джо Байдена на 27-й климатической конференции под эгидой ООН в Шарм-эш-Шейхе.Особое внимание комментаторов привлек момент, когда глава Белого дома раз за разом пытается безуспешно произнести фразу: "Поспособствовать становлению глобальной чистой энергетической экономики". Затем Байден извинился перед слушателями, добавив, что это не его цитата.Кадры из трансляции появились в аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC). В комментариях под видео пользователи предложили американскому лидеру уйти в отставку, если он не может справиться с произнесением заготовленного текста."Это позор международного масштаба", — написал один из подписчиков."Он должен уйти в отставку! Он опасен для нашей нации", — отметил другой."Его не стоит допускать даже до управления автомобилем, так почему он все еще у руля государственного аппарата?" — задался вопросом третий."Представляю, как весь мир смеется над нами, видя такого лидера", — написали в комментариях."С таким президентом с нами перестанут считаться", — заявил еще один пользователь.Джо Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826660583.html

https://ria.ru/20221111/ukraina-1830826469.html

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, шарм-эш-шейх, оон