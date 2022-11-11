https://ria.ru/20221111/bayden-1830951515.html
Россия запретит въезд семье Байдена
Россия запретит въезд семье Байдена - РИА Новости, 11.11.2022
Россия запретит въезд семье Байдена
Россия ввела запрет на въезд родственникам президента США Джо Байдена, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T19:53
2022-11-11T19:53
2022-11-11T20:03
россия
сша
джо байден
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд родственникам президента США Джо Байдена, сообщает МИД РФ.В списке, опубликованном на сайте министерства, значатся сестра и братья президента Валери, Джеймс и Френсис Байден.
https://ria.ru/20221102/mid-1828573308.html
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россия, сша, джо байден, в мире
Россия, США, Джо Байден, В мире
19:53 11.11.2022 (обновлено: 20:03 11.11.2022)
Россия запретит въезд семье Байдена
Россия запретит въезд сестре и братьям президента США Байдена