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Россия запретит въезд семье Байдена - РИА Новости, 11.11.2022
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Россия запретит въезд семье Байдена
Россия запретит въезд семье Байдена - РИА Новости, 11.11.2022
Россия запретит въезд семье Байдена
Россия ввела запрет на въезд родственникам президента США Джо Байдена, сообщает МИД РФ. РИА Новости, 11.11.2022
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россия
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд родственникам президента США Джо Байдена, сообщает МИД РФ.В списке, опубликованном на сайте министерства, значатся сестра и братья президента Валери, Джеймс и Френсис Байден.
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россия, сша, джо байден, в мире
Россия, США, Джо Байден, В мире
19:53 11.11.2022 (обновлено: 20:03 11.11.2022)
 
Россия запретит въезд семье Байдена

Россия запретит въезд сестре и братьям президента США Байдена

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден с семьей
Президент США Джо Байден с семьей - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден с семьей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия ввела запрет на въезд родственникам президента США Джо Байдена, сообщает МИД РФ.
В списке, опубликованном на сайте министерства, значатся сестра и братья президента Валери, Джеймс и Френсис Байден.
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