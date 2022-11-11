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Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
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Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине
Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022
Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине
Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск. РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T06:54
2022-11-11T12:55
в мире
джо байден
владимир путин
украина
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск.Президент США ответил на несколько вопросов по пути на авиабазу "Эндрюс", откуда он отправится в зарубежное турне.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. Как заявлял российский лидер, проблему Украины могут быстро решить те, кто реализует политику в Вашингтоне – им нужно лишь "дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем".
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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, россия
В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Украина, США, Россия
06:54 11.11.2022 (обновлено: 12:55 11.11.2022)
 
Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине

Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 ноя РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока Путин не уйдет из Украины", — сказал Байден журналистам.

Президент США ответил на несколько вопросов по пути на авиабазу "Эндрюс", откуда он отправится в зарубежное турне.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. Как заявлял российский лидер, проблему Украины могут быстро решить те, кто реализует политику в Вашингтоне – им нужно лишь "дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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