https://ria.ru/20221111/bayden-1830658831.html

Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине

Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине - РИА Новости, 11.11.2022

Байден оценил возможности для решения конфликта на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T06:54

2022-11-11T06:54

2022-11-11T12:55

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джо байден

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда российских войск.Президент США ответил на несколько вопросов по пути на авиабазу "Эндрюс", откуда он отправится в зарубежное турне.Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия много раз говорила, что готова к переговорам с Украиной, но киевский режим решил их не продолжать. Как заявлял российский лидер, проблему Украины могут быстро решить те, кто реализует политику в Вашингтоне – им нужно лишь "дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем".

https://ria.ru/20221110/g20-1830625370.html

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в мире, джо байден, владимир путин, украина, сша, россия