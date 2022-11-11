https://ria.ru/20221111/avstraliya-1830664195.html

Полиция Австралии обвинила Россию в кибератаке, сообщили СМИ

Полиция Австралии обвинила Россию в кибератаке, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.11.2022

Полиция Австралии обвинила Россию в кибератаке, сообщили СМИ

Австралийская полиция утверждает, что хакеры, укравшие информацию у компании медицинского страхования Medibank, связаны с Россией. РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:15

2022-11-11T08:15

2022-11-11T08:17

в мире

технологии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

австралия

кибербезопасность

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Австралийская полиция утверждает, что хакеры, укравшие информацию у компании медицинского страхования Medibank, связаны с Россией.Ранее австралийская компания объявила, что похищено 200 гигабайтов данных клиентов, в том числе имена и фамилии, адреса, даты рождения, номера медицинского страхования, номера страховых полисов, телефонные номера, коды диагнозов и медицинских процедур.Глава полиции страны Рис Кершо в пятницу заявил, что не будет называть ответственных за кибератаку лиц, хотя, как он отметил, их личности уже установлены. "По поводу этих людей мы будем вести переговоры с российскими правоохранительными органами", - приводит слова шефа полиции австралийский телеканал АВС.Атака на Medibank последовала за недавним хищением у австралийской телекоммуникационной компании Optus данных 9,8 миллиона клиентов, включая номера паспортов, водительских прав и медицинского страхования.Обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире, говорил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.

https://ria.ru/20221102/khaker-1828547252.html

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в мире, технологии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, австралия, кибербезопасность