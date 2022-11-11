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Эксперт прокомментировал передачу Киеву американских систем ПВО Avenger - РИА Новости, 11.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221111/avenger-1830761401.html
Эксперт прокомментировал передачу Киеву американских систем ПВО Avenger
Эксперт прокомментировал передачу Киеву американских систем ПВО Avenger - РИА Новости, 11.11.2022
Эксперт прокомментировал передачу Киеву американских систем ПВО Avenger
Зенитный ракетный комплекс малой дальности Avenger, вошедший в новый пакет американской помощи Киеву, поставляются для борьбы с российскими дронами-камикадзе,... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T13:11
2022-11-11T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
алексей леонков
нато
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс малой дальности Avenger, вошедший в новый пакет американской помощи Киеву, поставляются для борьбы с российскими дронами-камикадзе, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской помощи Киеву на 400 миллионов долларов войдут, в том числе, системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре американские системы ПВО Avenger с ракетами Stinger."Могут поставить их (Avenger – ред.) против российских дронов-камикадзе. Мобильное шасси армейского внедорожника "Хаммер" позволяет быстро разворачивать комплекс на опасных направлениях. Благодаря оптико-электронной системе Avenger может эффективно обнаруживать низколетящие беспилотники в пределах досягаемости своих ракет", - сообщил Леонков.Что касается комплекса ПВО Hawk, то они могут бороться с самолетами и вертолетами. "С беспилотниками и крылатыми ракетами им будет бороться сложнее – когда создавался Hawk, такого типа целей для него практически не было", - уточнил эксперт.По его словам, сейчас на Украину поставляются различные комплексы ПВО стран НАТО для "обкатки" в боевых условиях на Украине в рамках поиска оптимального состава выстраиваемой единой системы ПВО/ПРО альянса. Ранее Украине были поставлены норвежско-американские NASAMS и немецкие IRIS-T.
https://ria.ru/20221111/svo-1830656465.html
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в мире, украина, сша, алексей леонков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Леонков, НАТО
13:11 11.11.2022
 
Эксперт прокомментировал передачу Киеву американских систем ПВО Avenger

Эксперт Леонков: ЗРК Avenger в новом пакете помощи Киеву призваны сбивать дроны-камикадзе

© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonАмериканский самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger
Американский самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Американский самоходный зенитно-ракетный комплекс Avenger. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс малой дальности Avenger, вошедший в новый пакет американской помощи Киеву, поставляются для борьбы с российскими дронами-камикадзе, сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в новый пакет американской помощи Киеву на 400 миллионов долларов войдут, в том числе, системы ПВО Hawk с ракетами к ним и четыре американские системы ПВО Avenger с ракетами Stinger.
Работа дрона-камикадзе Ланцет на николаево-криворожском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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"Могут поставить их (Avenger – ред.) против российских дронов-камикадзе. Мобильное шасси армейского внедорожника "Хаммер" позволяет быстро разворачивать комплекс на опасных направлениях. Благодаря оптико-электронной системе Avenger может эффективно обнаруживать низколетящие беспилотники в пределах досягаемости своих ракет", - сообщил Леонков.
Что касается комплекса ПВО Hawk, то они могут бороться с самолетами и вертолетами. "С беспилотниками и крылатыми ракетами им будет бороться сложнее – когда создавался Hawk, такого типа целей для него практически не было", - уточнил эксперт.
По его словам, сейчас на Украину поставляются различные комплексы ПВО стран НАТО для "обкатки" в боевых условиях на Украине в рамках поиска оптимального состава выстраиваемой единой системы ПВО/ПРО альянса. Ранее Украине были поставлены норвежско-американские NASAMS и немецкие IRIS-T.
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