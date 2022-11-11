https://ria.ru/20221111/avariya-1830666915.html
В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии
В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии - РИА Новости, 11.11.2022
В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии
Авария на водопроводе привела к ограничению подачи холодной воды в городе Артеме, четырех населенных пунктах Артемовского городского округа и в аэропорту... РИА Новости, 11.11.2022
2022-11-11T08:47
2022-11-11T08:47
2022-11-11T08:48
происшествия
владивосток
артёмовский городской округ
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Авария на водопроводе привела к ограничению подачи холодной воды в городе Артеме, четырех населенных пунктах Артемовского городского округа и в аэропорту Владивостока, сообщили в Примводоканале."В связи с аварийной ситуацией на магистральном водопроводе Д1200 11.11.2022 ограничена подача холодной воды в г. Артем, п. Кневичи, п. Суражевка, п. Заводской, п. Артемовский (с 2004 года микрорайон Артема - ред.), жилой массив УПТФ (относится к Артему), международный аэропорт "Кневичи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Примводоканала.Специалисты надеются ликвидировать аварию к 22.00 (15.00 мск) и "подать воду на все адреса" к полуночи (17.00 мск).
https://ria.ru/20221104/volgograd-1829238794.html
владивосток
артёмовский городской округ
артем
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, артёмовский городской округ, артем, приморский край
Происшествия, Владивосток, Артёмовский городской округ, Артем, Приморский край
08:47 11.11.2022 (обновлено: 08:48 11.11.2022)
В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии
Авария привела к отключению воды в пяти населенных пунктах и в аэропорту в Приморье