https://ria.ru/20221111/avariya-1830666915.html

В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии

В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии - РИА Новости, 11.11.2022

В Приморье отключили воду в пяти населенных пунктах из-за аварии

Авария на водопроводе привела к ограничению подачи холодной воды в городе Артеме, четырех населенных пунктах Артемовского городского округа и в аэропорту... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:47

2022-11-11T08:47

2022-11-11T08:48

происшествия

владивосток

артёмовский городской округ

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Авария на водопроводе привела к ограничению подачи холодной воды в городе Артеме, четырех населенных пунктах Артемовского городского округа и в аэропорту Владивостока, сообщили в Примводоканале."В связи с аварийной ситуацией на магистральном водопроводе Д1200 11.11.2022 ограничена подача холодной воды в г. Артем, п. Кневичи, п. Суражевка, п. Заводской, п. Артемовский (с 2004 года микрорайон Артема - ред.), жилой массив УПТФ (относится к Артему), международный аэропорт "Кневичи", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Примводоканала.Специалисты надеются ликвидировать аварию к 22.00 (15.00 мск) и "подать воду на все адреса" к полуночи (17.00 мск).

https://ria.ru/20221104/volgograd-1829238794.html

владивосток

артёмовский городской округ

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, артёмовский городской округ, артем, приморский край