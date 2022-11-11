https://ria.ru/20221111/asean-1830676293.html

АСЕАН примет Восточный Тимор в качестве члена организации, пишут СМИ

АСЕАН примет Восточный Тимор в качестве члена организации, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2022

АСЕАН примет Восточный Тимор в качестве члена организации, пишут СМИ

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласилась принять Восточный Тимор в качестве одиннадцатого члена ассоциации, говорится в заявлении блока,... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T09:43

2022-11-11T09:43

2022-11-11T09:43

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) согласилась принять Восточный Тимор в качестве одиннадцатого члена ассоциации, говорится в заявлении блока, цитируемом газетой The Australian.Полуостровному государству, официально называемому Тимор-Лешти, также будет предоставлен статус наблюдателя на встречах высокого уровня АСЕАН, заявил блок после того, как региональные лидеры встретились в Пномпене в Камбодже на саммите."Мы принципиально согласились принять Восточный Тимор в качестве одиннадцатого члена АСЕАН", - говорится в заявлении. Лидеры блока добавили, что следующие шаги будут включать "дорожную карту для полноправного членства", которая будет представлена на саммите под председательством Индонезии в следующем году.Жители Восточного Тимора проголосовали за независимость от соседней Индонезии на референдуме 1999 года под наблюдением ООН. Страна была официально признана ООН в 2002 году. Государство с населением 1,3 миллиона человек сразу же начало процесс вступления в АСЕАН, но официально подало заявку на членство только в 2011 году.

https://ria.ru/20221020/videomost-1825486753.html

восточный тимор

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в мире, восточный тимор, индонезия, оон, экономическое сообщество асеан