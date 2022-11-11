https://ria.ru/20221111/artisty-1828474796.html

Эмигранты на гастролях: сколько зарабатывают уехавшие за рубеж артисты

Эмигранты на гастролях: сколько зарабатывают уехавшие за рубеж артисты - РИА Новости, 11.11.2022

Эмигранты на гастролях: сколько зарабатывают уехавшие за рубеж артисты

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, певица Земфира и пародист Максим Галкин* осудили СВО, уехали из России, но продолжают выступать за границей на... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:00

2022-11-11T08:08

шоубиз

максим галкин

земфира

борис гребенщиков

сша

израиль

россия

крокус сити холл

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797032381_250:0:2590:1316_1920x0_80_0_0_1506f94c5e536c4f9076a3ad028ebb36.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, певица Земфира и пародист Максим Галкин* осудили СВО, уехали из России, но продолжают выступать за границей на русском языке. Какие у них теперь доходы и кто покупает билеты на их концерты — в материале РИА Новости.Максим Галкин: шутки для эмигрантовШоумен начал гастрольный тур с Израиля, продолжил в Прибалтике, далее — Океания и, наконец, — США.Он и раньше ездил по этим странам, собирал небольшие местные залы.Так, на 3 марта назначен концерт в Далласе (штат Техас) в Granville Arts Center на 720 мест. Цена билета — 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей). Конечно, ему достанется не все. Гонорар — коммерческая тайна. Обычно артисту платят некую фиксированную сумму и процент с продаж.Всего в американском списке 12 городов, залы примерно такие же.Для сравнения: вместимость московского "Крокус Сити Холла" — 6200 человек, в региональных филармониях, где чаще всего выступал юморист, — около тысячи. Но городов в российских турах обычно было больше (хотя средняя цена на билеты ниже). В любом случае финансовые потери у пародиста чувствительные: нет доходов от корпоративов, рекламы и ТВ-проектов. Земфира: новый альбом и новые гастроли без РоссииЗаграничный тур певицы стартовал 9 октября с кипрского Лимасола, где большая российская диаспора и много русскоязычных выходцев из бывшего СССР. Затем — Тель-Авив, Стамбул, Прага, Гамбург, Берлин, Париж, Гаага и Лондон.В России она говорила, что выступать больше не хочет. Видимо, ситуация изменилась. Вместимость залов в среднем — до трех тысяч.В Нидерландах билет от 120 евро (7,3 тысячи рублей). Все распроданы.Таким образом, общая выручка — от 14 до 18 миллионов рублей. Певица выступает не одна, а с коллективом музыкантов, которым тоже нужно платить. Конечно, в разы меньше, чем солисту.В 2016-м у Земфиры был аншлаг в "Олимпийском" — 35 тысяч зрителей. Да и любой из региональных стадионов, построенных для чемпионата мира по футболу, с удовольствием бы ее принял. А там в каждом не меньше 40 тысяч мест.Борис Гребенщиков: под голубым небом ЕвропыФронтмен группы "Аквариум" выступил в Германии, Израиле и Турции.На ноябрь запланированы испанские Барселона и Аликанте. В каталонской столице цена билетов — от 53 до 207 евро, но это со скидкой: объявили распродажу. До этого было от 59 до 230.Зал на 802 человека. Соответственно, максимально возможная выручка — 75,4 тысячи евро, или 4,6 миллиона рублей.Долго ли музыке играть: мнения экспертовГастролируют по Европе (прежде всего по Прибалтике) и некогда тепло принимаемые в России украинские артисты. Им за рубежом сложнее, уверен музыкальный критик Евгений Бабичев. При этом продюсер Иосиф Пригожин полагает, что гастроли русскоговорящих артистов могут продолжаться долго. Но без нового материала и информационной поддержки в местных изданиях непросто. На Западе практически нет развлекательных СМИ на русском языке, если не считать Эстонии, Латвии и Литвы. Совокупное население трех республик — чуть более шести миллионов человек. Реальная аудитория в десятки раз меньше и ни в какое сравнение с российской не идет. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221014/shoubiz-1823961732.html

https://ria.ru/20221103/artisty-1828413821.html

сша

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

максим галкин, земфира, борис гребенщиков, сша, израиль, россия, крокус сити холл