08:00 11.11.2022 (обновлено: 08:08 11.11.2022)
Эмигранты на гастролях: сколько зарабатывают уехавшие за рубеж артисты
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии Федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, певица Земфира и пародист Максим Галкин* осудили СВО, уехали из России, но продолжают выступать за границей на русском языке. Какие у них теперь доходы и кто покупает билеты на их концерты — в материале РИА Новости.
Максим Галкин: шутки для эмигрантов
Шоумен начал гастрольный тур с Израиля, продолжил в Прибалтике, далее — Океания и, наконец, — США.
Он и раньше ездил по этим странам, собирал небольшие местные залы.
Так, на 3 марта назначен концерт в Далласе (штат Техас) в Granville Arts Center на 720 мест. Цена билета — 95-185 долларов (5,8-11,3 тысячи рублей). Конечно, ему достанется не все. Гонорар — коммерческая тайна. Обычно артисту платят некую фиксированную сумму и процент с продаж.
Максим Галкин
Всего в американском списке 12 городов, залы примерно такие же.
Для сравнения: вместимость московского "Крокус Сити Холла" — 6200 человек, в региональных филармониях, где чаще всего выступал юморист, — около тысячи. Но городов в российских турах обычно было больше (хотя средняя цена на билеты ниже).
В любом случае финансовые потери у пародиста чувствительные: нет доходов от корпоративов, рекламы и ТВ-проектов.
Земфира: новый альбом и новые гастроли без России
Заграничный тур певицы стартовал 9 октября с кипрского Лимасола, где большая российская диаспора и много русскоязычных выходцев из бывшего СССР. Затем — Тель-Авив, Стамбул, Прага, Гамбург, Берлин, Париж, Гаага и Лондон.
В России она говорила, что выступать больше не хочет. Видимо, ситуация изменилась.
Музыкальный фестиваль Пикник "Афиши"
Вместимость залов в среднем — до трех тысяч.
В Нидерландах билет от 120 евро (7,3 тысячи рублей). Все распроданы.
Таким образом, общая выручка — от 14 до 18 миллионов рублей. Певица выступает не одна, а с коллективом музыкантов, которым тоже нужно платить. Конечно, в разы меньше, чем солисту.
14 октября, 14:00Роман о шоубизеВстреча Земфиры и Пугачевой в Израиле и денежные споры звездАлла Пугачева встретилась с Земфирой на ее концерте в Израиле, а семья звездного автора Примадонны Ильи Резника жалуется на безденежье. Вопрос доходов волнует и Андрея Разина, он хочет получить права на песни "Ласкового мая". Вера Алдонина — дочь Юлии Началовой — удивила слушателей своим пением, а ПФР решил вопрос с иском к Аните Цой.
В 2016-м у Земфиры был аншлаг в "Олимпийском" — 35 тысяч зрителей. Да и любой из региональных стадионов, построенных для чемпионата мира по футболу, с удовольствием бы ее принял. А там в каждом не меньше 40 тысяч мест.
Борис Гребенщиков: под голубым небом Европы
Фронтмен группы "Аквариум" выступил в Германии, Израиле и Турции.
На ноябрь запланированы испанские Барселона и Аликанте. В каталонской столице цена билетов — от 53 до 207 евро, но это со скидкой: объявили распродажу. До этого было от 59 до 230.
Борис Гребенщиков, Рената Литвинова и Джей-Джей Йохансон. Скриншот публикации в социальной сети
Борис Гребенщиков, Рената Литвинова и Джей-Джей Йохансон. Скриншот публикации в социальной сети
Зал на 802 человека. Соответственно, максимально возможная выручка — 75,4 тысячи евро, или 4,6 миллиона рублей.
Долго ли музыке играть: мнения экспертов
Гастролируют по Европе (прежде всего по Прибалтике) и некогда тепло принимаемые в России украинские артисты. Им за рубежом сложнее, уверен музыкальный критик Евгений Бабичев.
"Их сильно придется ломать, потому что тот материал, который они пели в России, — совсем не европейский формат. Представьте себе, например, переведенные на английский песни Лободы "Твои глаза" или другие композиции — это ни о чем. Надо начинать с нуля", — объяснил он РИА Новости.
При этом продюсер Иосиф Пригожин полагает, что гастроли русскоговорящих артистов могут продолжаться долго.
"Запретный плод всегда сладок, поэтому у них есть успех за границей. Поверьте, в странах Европы, Азии, в США достаточно русскоязычных для аншлагов", — отметил он.
Но без нового материала и информационной поддержки в местных изданиях непросто. На Западе практически нет развлекательных СМИ на русском языке, если не считать Эстонии, Латвии и Литвы. Совокупное население трех республик — чуть более шести миллионов человек. Реальная аудитория в десятки раз меньше и ни в какое сравнение с российской не идет.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
3 ноября, 08:00ШоубизВместе с Родиной: какие артисты помогли СВО