В Таганроге арестовали полицейского, подозреваемого во взяточничестве
В Таганроге арестовали полицейского, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал начальника отделения №3 отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Таганрогу, пообещавшего за 40 миллионов рублей помощь угодившей под проверку из-за взяток сотруднице онкодиспансера, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.
По информации следствия, в апреле в отношении заместителя главврача онкодиспансера проводилась проверка по делу о получении взяток. Зная о ней, полицейский предложил женщине "выступить посредником в получении и последующей передаче взятки в сумме 40 миллионов рублей", отметили в областном СК.
За эти деньги полицейский обещал помочь в переговорах с сотрудниками правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по менее тяжкой статье и не предоставлять следователям оперативные материалы о ее противоправной деятельности.
Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Ему предъявлено обвинение.
В настоящее время следователи также продолжают расследование дела в отношении замглавврача онкодиспансера, обвиняемой по статьям о получении взятки в значительном и крупном размерах. По данным следствия, с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемая неоднократно получала взятки от 100 до 160 тысяч рублей от пациентов и их родственников, в частности, за решение вопросов, связанных с госпитализацией и назначением лечения дорогостоящими препаратами.
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