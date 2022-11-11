https://ria.ru/20221111/arest-1830882392.html

В Таганроге арестовали полицейского, подозреваемого во взяточничестве

В Таганроге арестовали полицейского, подозреваемого во взяточничестве - РИА Новости, 11.11.2022

В Таганроге арестовали полицейского, подозреваемого во взяточничестве

Суд арестовал начальника отделения №3 отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Таганрогу, пообещавшего за 40 миллионов... РИА Новости, 11.11.2022

2022-11-11T16:47

2022-11-11T16:47

2022-11-11T16:47

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ростовская область

таганрог

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происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - РИА Новости. Суд арестовал начальника отделения №3 отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Таганрогу, пообещавшего за 40 миллионов рублей помощь угодившей под проверку из-за взяток сотруднице онкодиспансера, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.По информации следствия, в апреле в отношении заместителя главврача онкодиспансера проводилась проверка по делу о получении взяток. Зная о ней, полицейский предложил женщине "выступить посредником в получении и последующей передаче взятки в сумме 40 миллионов рублей", отметили в областном СК.За эти деньги полицейский обещал помочь в переговорах с сотрудниками правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела по менее тяжкой статье и не предоставлять следователям оперативные материалы о ее противоправной деятельности.Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (предложение посредничества во взяточничестве). Ему предъявлено обвинение.В настоящее время следователи также продолжают расследование дела в отношении замглавврача онкодиспансера, обвиняемой по статьям о получении взятки в значительном и крупном размерах. По данным следствия, с июля 2021 года по март 2022 года обвиняемая неоднократно получала взятки от 100 до 160 тысяч рублей от пациентов и их родственников, в частности, за решение вопросов, связанных с госпитализацией и назначением лечения дорогостоящими препаратами.

https://ria.ru/20221110/vzyatka-1830622366.html

https://ria.ru/20221017/parshuto-1824533412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростовская область, таганрог, следственный комитет россии (ск рф), происшествия